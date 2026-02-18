En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Se pueden ver afectados 5.5 millones de ciudadanos”: MOE advierte panorama antes de elecciones

“Se pueden ver afectados 5.5 millones de ciudadanos”: MOE advierte panorama antes de elecciones

La directora de la MOE identificó tres desafíos principales en medio de toda la emergencia invernal en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad