“Se pueden ver afectados 5.5 millones de ciudadanos”: MOE advierte panorama antes de elecciones

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la ola invernal podría afectar a cerca de 5,5 millones de votantes de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Barrios explicó que, según el más reciente informe presentado ante la Comisión de Seguimiento Electoral, al menos siete subregiones del país se encuentran en alerta roja por parte del IDEAM.

“Estamos hablando de casi el 14 % del censo electoral del país y cerca de 3.000 mesas de votación, que equivalen al 15 % del total nacional”, señaló.



Tres grandes retos logísticos

La directora de la MOE identificó tres desafíos principales:



Reubicación de puestos de votación

Muchos colegios y coliseos —lugares habituales para votar— están funcionando como albergues para familias afectadas por inundaciones. “Si el colegio está inundado o sirve de refugio, hay que buscar un lugar alternativo, especialmente en zonas rurales”, explicó.

Estado de las vías

La situación es crítica en regiones como La Mojana, donde varias vías terciarias y principales están anegadas. Esto complica tanto la instalación de mesas como el transporte y posterior retiro del material electoral.

Riesgo de politización de ayudas

Barrios advirtió sobre la necesidad de evitar que la entrega de asistencia humanitaria sea utilizada para favorecer candidaturas. “Hay que impedir que se utilicen bienes de ayuda humanitaria con fines electorales”, subrayó.

¿Qué pasa con quienes perdieron la cédula?

Frente a ciudadanos que perdieron sus documentos en las inundaciones, Barrios destacó que la Registraduría Nacional del Estado Civil está adelantando jornadas rápidas para expedir duplicados de cédula.

“Lo último que uno saca cuando se le está inundando la casa es la cédula”, afirmó, al resaltar la importancia de garantizar el derecho al voto de quienes resultaron damnificados.



La MOE pidió que cualquier información sobre cambios en puestos de votación sea consultada únicamente en canales oficiales de la Registraduría para evitar desinformación.



Transporte, aplazamientos y riesgos legales

Sobre la posibilidad de habilitar transporte público para facilitar el acceso a las urnas, Barrios señaló que la medida tiene ventajas y riesgos.

Si bien podría ayudar a los votantes, también podría interpretarse como una acción que favorezca determinadas campañas.

“Una lectura positiva es que el municipio está ayudando; la negativa es que el transporte favorece a cierta candidatura”, explicó.

En cuanto a un eventual aplazamiento de elecciones en municipios afectados, fue enfática: “No se contempla como opción. Para elecciones al Senado no es viable suspender votaciones en algunos municipios”.

Tampoco se prevé autorizar el voto con documentos distintos a la cédula, ya que cambios de ese tipo podrían derivar en demandas posteriores contra los resultados.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: