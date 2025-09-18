Tras su debut triunfal en España, La Reina del Flow conquistará con su música nuevos escenarios

La Reina del Flow sigue conquistando a la audiencia tras su crecimiento en Netflix, donde sus dos primeras temporadas han sido recibidas con una acogida impactante, ratificándose como una de las series colombianas más vistas en la plataforma, incluso, a nivel internacional.

Tras su triunfal debut en el Movistar Arena en Madrid, España, uno de los escenarios más exigentes de toda Europa, La Reina del Flow llevó al estrellato la historia de la pantalla al escenario. Omar Montes, referente del reguetón español, y parte de la próxima tercera temporada de la serie, se unió al talento colombiano para encender aún más la fiesta.

Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), María José Vargas (Yeimy), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key), se adueñaron del escenario con un show lleno de energía y un espectáculo desbordante, lleno de luces y un despliegue técnico que le dio aún más fuerza a la presentación.

Con visuales de alto impacto, sonido demoledor y una puesta en escena acompañada por imágenes de la serie, el espectáculo revivió los momentos más destacados de la historia, que contaron al público cómo comenzó el flow.



Las canciones de la exitosa serie han sido sensación entre los fanáticos, quienes cantaron los temas junto con los actores y artistas, en un show que fusionó la historia con la música para convertir el relato vivo en toda una experiencia.

Con estas dos noches, Caracol Televisión, de la mano de Quireza Eventos, escribió un capítulo histórico en España: A Coruña y Madrid reunieron a fans de todo el continente europeo, quienes viajaron para compartir con el elenco los hits que han acompañado la trama durante dos temporadas. Muy pronto se anunciarán las próximas fechas de la gira en el resto del mundo.

Las dos primeras temporadas siguen disponibles en Netflix, conquistando nuevas audiencias, mientras llega la muy esperada tercera temporada