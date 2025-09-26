Bolívar rechaza presencia de Quintero en consulta del Pacto: “No puedo apoyar a un imputado”

Gustavo Bolívar, quien hasta este viernes era uno de los precandidatos del Pacto Histórico, confirmó su apoyo a Iván Cepeda tras la decisión del partido de postular solo tres opciones para la consulta interna de cara a las elecciones de 2026.

Además de Cepeda, estarán Daniel Quintero y Carolina Corcho como las opciones por las que los seguidores del Pacto podrán votar para definir la representación oficial.

Según Bolívar, otra de las razones para no inscribirse fue la posibilidad de que el ganador fuera el excalcalde de Medellín hoy involucrado en procesos judiciales.

“Es una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mi coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa”, reiteró Bolívar.



El exidirector de Prosperidad Social recordó que, en las pasadas elecciones presidenciales, criticó la participación de Rodolfo Hernández, también imputado en ese entonces en un proceso de corrupción.



“Yo no puedo quedar en la incoherencia hoy de estar apoyando a un imputado por corrupción que en dos meses, el 21 de noviembre, se tiene que sentar él y todo su gabinete cuando fue alcalde en el banquillo de los acusados”, dijo Bolívar.

Cabe recordar que en abril pasado, la Fiscalía imputó a Daniel Quintero dos delitos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de un lote conocido con el nombre de “Aguas Vivas” cuando fue alcalde de Medellín.



Bolívar apoyará a Iván Cepeda

Bolívar decidió entonces respaldar a Iván Cepeda que esta tarde será inscrito formalmente ante la Registraduría.

El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia. Foto: AFP

“Es un hombre que sí me representa, coherente, decente, en el cual me voy a sentir muy representado y quiero decirle a Iván que voy a trabajar por su campaña con mucha grandeza, con mucho amor y con mucha alegría”, puntualizó Bolívar.

Finalmente, Bolívar le agradeció a su equipo de trabajo que lo acompañó durante estos meses de precampaña y pidió a quienes siguen en el proceso protegerla de cualquier irregularidad.

“... Queremos construir un partido que sea democrático, que tenga unas instancias de disciplina y ética reales y no como las que tenemos actualmente, que dejan filtrar a cualquier persona y eso no es el partido que yo quisiera construir. En ese caso, me ofrezco para que empecemos una campaña muy fuerte en todos los rincones de Colombia, cuando sea por las redes sociales y cuando se pueda presencialmente, por la formación política de nuestras bases”, planteó.