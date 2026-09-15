Invima alerta por falsificación de productos Arrurú en Colombia: así puede identificarlos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta en el país por la comercialización de productos presuntamente falsificados de la marca Arrurú, que no cumplirían con los requisitos sanitarios y podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.

La alerta fue emitida tras información entregada por Belleza Express S.A.S, titular de la marca y responsable de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias, quien identificó en el mercado productos que no corresponden a los fabricados ni comercializados oficialmente en Colombia.

De acuerdo con el Invima, estos productos presentan inconsistencias en sus envases, empaques y etiquetas, además de carecer de información clave como el número de lote, ingredientes, modo de uso, advertencias y registro sanitario. Esta falta de trazabilidad impide garantizar su calidad, origen y condiciones de almacenamiento.

Las verificaciones también evidencian diferencias en el olor, la apariencia y el cumplimiento de las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, incluso con resultados por encima de los límites permitidos, lo que aumenta el riesgo para la salud, especialmente en productos dirigidos a los niños menores de tres años.



Productos Arrurú falsificados. Foto: Invima

Entre los productos identificados se encuentran perfumes para el cabello, splash capilares y mantequillas corporales con la marca Arrurú, referencias que según la empresa, actualmente no se fabrican ni se comercializan en el país y que además no cuentan con la notificación sanitaria obligatoria.

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Ante esta situación, el Invima recomendó a los consumidores no comprar ni usar estos productos y en caso de tenerlos, suspender su uso de inmediato. También pidió reportar los lugares donde se están vendiendo. A distribuidores y comerciantes les solicitó abstenerse de ofrecerlos, mientras que a las autoridades sanitarias les indicó reforzar las labores de inspección, vigilancia y control.

Finalmente, la entidad reiteró la importancia de verificar siempre la información sanitaria de los productos antes de adquirirlos, como una medida clave para proteger la salud y evitar riesgos asociados a posibles falsificaciones.