Más de 102.000 estudiantes siguen por fuera del sistema educativo tras el terremoto: MinEducación

En medio de la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de los Damnificados por el Terremoto que se llevó a cabo en el Senado, la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, afirmó que 102.129 estudiantes siguen por fuera del sistema educativo tras el terremoto que afectó a varias regiones del país.

“La matrícula que en estos momentos presenta daños estructurales graves fue de 187.507 niños, de los cuales, según cifras actuales, solo 102.129 están por fuera del sistema educativo, lo que equivale a un 90% de los afectados, que ya están en clase”, afirmó Foliaco.

En cuanto a la infraestructura educativa, la viceministra señaló que el terremoto dejó 68 sedes afectadas. Al finalizar su intervención en el Senado, la viceministra de Educación convocó a un minuto de silencio por los niños, niñas y docentes que perdieron la vida durante el terremoto.

Daños en la infraestructura de cinco departamentos

Durante la misma jornada, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Paola Saldarriaga, presentó un balance de las afectaciones en infraestructura en los cinco departamentos más golpeados por el terremoto.

En el Chocó, 20 municipios registraron afectaciones y 5.140 hogares quedaron destruidos. En Risaralda, son 13 municipios afectados y 109 edificios colapsados. En Caldas, 27 municipios resultaron afectados y 2.652 edificios fueron destruidos. En el Valle del Cauca, 42 municipios registraron daños y 515 edificios colapsaron.

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En el Quindío, se reportan afectaciones en 12 municipios y 115 edificios colapsados. Funalmente, en total son más de seis mil edificios afectados. “Edificios averiados tenemos 6.005, y colapsados, un total de 726 edificios. En cuanto a viviendas averiadas hay 202.000 y totalmente destruidas, 36.236. Los dos departamentos que más aportan a estas viviendas totalmente destruidas son Risaralda y Valle del Cauca”, concluyó la viceministra.

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La cartera de Salud solicitó incluir estos recursos en el presupuesto de 2027 para reconstruir y adecuar 440 instituciones afectadas por el sismo.

El Ministerio de Salud pidió 1,9 billones de pesos para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto. Los recursos serían incluidos en los ajustes solicitados al Ministerio de Hacienda para el presupuesto de la entidad en 2027.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que esta cifra hace parte del consolidado de la revisión realizada en los territorios afectados y que contempla tanto la reconstrucción de hospitales como obras de adecuación y recuperación de equipos biomédicos.

“Este es un valor que desde el Ministerio de Salud ya informamos al Ministerio de Hacienda y que está incluido dentro de los ajustes que hemos solicitado para el presupuesto del Ministerio de Salud 2027: 1,9 billones”.

De acuerdo con el balance presentado por la ministra, 19 instituciones tendrán que ser reconstruidas, lo que representa una inversión cercana a 900.000 millones de pesos. En estos centros se deberán intervenir alrededor de 106.000 metros cuadrados.

A esto se suman 100 instituciones que requieren adecuaciones mayores, con una inversión estimada en 582.000 millones de pesos, y otras 339 que necesitan adecuaciones menores, para las que se calculan recursos por 412.000 millones de pesos.

Además, el Ministerio de Salud estima que 30 instituciones necesitan recuperar su dotación biomédica, con un costo aproximado de 35.000 millones de pesos. Por eso, la ministra aseguró que el terremoto representa la emergencia que más ha afectado la infraestructura hospitalaria del país en las últimas décadas.

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“Esta es la emergencia con mayor afectaciones en la infraestructura hospitalaria de las últimas décadas. Ni el fenómeno de El Niño, entre los años 2010 y 2011. Ni Iota, ni el Frente Frío, ni Armenia tuvieron la afectación que hubo en estos territorios del sismo en materia de infraestructura hospitalaria”.

En total, el balance del sector salud deja 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. También se reportaron 74 albergues acondicionados como alojamientos, con 3.164 personas, diez centros de acopio de vacunas y ocho afectaciones a laboratorios de salud pública. El Ministerio reportó, además, afectaciones en 278 profesionales de la salud, entre los cuales se encuentra un médico radiólogo que falleció en la Clínica Los Nevados, en Pereira.