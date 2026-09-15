Sismos hoy 15 de septiembre: ocho temblores se han registrado hoy en en Colombia, seis en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró al menos ocho eventos sísmicos durante las primeras horas de este martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con los boletines publicados por la entidad. La actividad comenzó poco después de la medianoche y se concentró principalmente en el departamento del Chocó, particularmente en el área de los municipios de Istmina y Sipí.

Los movimientos tuvieron magnitudes entre 2,2 y 3,4, según los reportes actualizados y preliminares disponibles. Seis de los eventos registrados durante este periodo tuvieron epicentro en el área de Istmina, mientras que otros dos fueron localizados en zonas diferentes.

Estos son los sismos registrados durante la madrugada:

Lista de sismos registrados hoy

Organizados del más reciente al más antiguo:



04:42 a. m. — magnitud 2,2

El más reciente de los eventos reportados ocurrió a las 4:42 a. m. El boletín disponible fue emitido de manera preliminar, por lo que la localización y otros parámetros podrían ser actualizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

04:03 a. m. — magnitud 3,2

El SGC registró un sismo en el océano Pacífico, frente a la costa de Chocó. El epicentro fue localizado a 119 kilómetros de El Litoral del San Juan, con una profundidad de 42 kilómetros. Coordenadas: 4,27 de latitud y -78,44 de longitud.

03:41 a. m. — magnitud 2,2

Poco más de 20 minutos después del evento anterior se registró otro movimiento sísmico, de magnitud 2,2. El reporte fue emitido inicialmente como boletín preliminar.

03:18 a. m. — magnitud 3,4

Fue el sismo de mayor magnitud registrado hasta ese momento durante la madrugada. Tuvo epicentro en el área de Istmina, Chocó, a 22 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 40 kilómetros.

02:33 a. m. — magnitud 2,7

La Red Sismológica Nacional registró otro movimiento en el área de Istmina, Chocó. El epicentro fue ubicado a 21 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 37 kilómetros, según el boletín actualizado.

01:49 a. m. — magnitud 2,3

El tercer evento de la madrugada ocurrió a la 1:49 a. m. El boletín fue emitido inicialmente como preliminar, por lo que sus parámetros de localización estaban sujetos a actualización.

00:22 a. m. — magnitud 2,7

Veinte minutos después del primer evento se registró otro sismo en el área de Istmina, Chocó. El epicentro fue localizado a 15 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 40 kilómetros. Coordenadas: 4,54 de latitud y -76,72 de longitud.

00:02 a. m. — magnitud 3,2

Fue el primer sismo del día. Tuvo epicentro en el área de Istmina, Chocó, a 18 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 37 kilómetros. Coordenadas: 4,53 de latitud y -76,75 de longitud.

Actividad sísmica continúa en Chocó

La sucesión de movimientos se produce después de la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas en el departamento del Chocó, especialmente en el área de Istmina, Sipí y municipios cercanos.

El SGC ha mantenido un monitoreo permanente de esta zona debido a la frecuencia de los eventos registrados. La entidad también ha explicado que la ocurrencia de múltiples sismos en una misma región no permite determinar por sí sola cómo evolucionará la actividad posteriormente.

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Los boletines sísmicos pueden presentar modificaciones mientras los especialistas revisan los datos obtenidos por la Red Sismológica Nacional de Colombia. Por esta razón, magnitud, profundidad y localización pueden cambiar entre un reporte preliminar y uno actualizado.

Durante la madrugada del 15 de septiembre, el evento de magnitud 3,4 registrado a las 3:18 a. m. en el área de Istmina fue el de mayor magnitud entre los ocho movimientos reportados en los boletines suministrados.