“Se utiliza la capucha para justificar la violencia”: representante del Consejo Superior de la Unal

El anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades para atender situaciones extremas de orden público generó reacciones desde la Universidad Nacional.

Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, se refirió al debate durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, y señaló que es urgente actualizar los protocolos para responder ante hechos de violencia.

Torres sostuvo que la Universidad Nacional y la Policía ya adelantan un trabajo conjunto para prevenir este tipo de situaciones. Según explicó, la coordinación entre ambas instituciones busca evitar que los hechos de violencia lleguen a afectar a la comunidad universitaria.

“La Universidad Nacional y las fuerzas policiales trabajan de manera articulada para que este tipo de hechos no ocurran. Necesitamos protocolo, claro que sí, es urgente”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario.



En medio de la discusión sobre el papel de la Fuerza Pública dentro de los campus, Torres también cuestionó la estigmatización de los estudiantes y aseguró que los hechos violentos no necesariamente tienen origen en la comunidad universitaria.

“Estamos trabajando en coordinación de la Policía para que dejen de estigmatizar a nuestros alumnos, la violencia proviene de afuera de la Universidad Nacional”, manifestó durante la entrevista.

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Sobre el eventual ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones de educación superior, el representante del Consejo Superior consideró que esta posibilidad debe quedar contemplada dentro de un protocolo que establezca con claridad las circunstancias en las que podría aplicarse.

“Hay que trabajar de manera coordinada y claro que el protocolo tendrá que incluir que la fuerza pública entre en casos extremos”, sostuvo Torres, quien insistió en que es necesario formalizar las reglas existentes.

Uno de los puntos centrales de la propuesta, según el representante universitario, debe ser establecer los límites de la autonomía universitaria frente a situaciones que comprometan la seguridad dentro de los campus.

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“Tenemos es que formalizar el protocolo y definir límites de la autonomía universitaria”, afirmó Torres, quien agregó que este principio habría sido “mal entendido y mal utilizado” en algunos casos.

El representante del Consejo Superior también se refirió a la presencia de grupos irregulares en espacios universitarios y cuestionó el uso que algunas personas hacen de las instalaciones para actividades ajenas a la función académica.

“Hay grupos irregulares, muchas veces sin intención política, pero sí de uso de espacios de la universidad para actividades que no son”, aseguró Torres, quien consideró que las autoridades universitarias permitieron situaciones que no debieron presentarse.

En ese contexto, Torres lanzó una crítica al uso de la capucha durante hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional y señaló que este elemento puede terminar siendo utilizado para ocultar o justificar determinadas actuaciones.

“Se utiliza la capucha para justificar la violencia, la última persona lesionada gravemente en la Universidad Nacional fue un Policía”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario en Recap Blu.

Las declaraciones se producen mientras continúa el debate sobre seguridad en las universidades, autonomía universitaria y el ingreso de la Fuerza Pública a los campus. El tema plantea la necesidad de definir protocolos que establezcan cuándo y bajo qué condiciones podría intervenir la Policía.

Para Torres, la discusión no debería limitarse a determinar si la Fuerza Pública puede o no ingresar a una universidad, sino a establecer reglas precisas para actuar ante situaciones extremas sin desconocer la autonomía de las instituciones de educación superior.