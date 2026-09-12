Así avanza la reconstrucción tras terremoto: El Radar, programa 12 de septiembre de 2026

En El Radar de este sábado, 12 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación que enfrentan diferentes sectores tras el terremoto y los retos que plantea el proceso de reconstrucción. También se analizaron los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, sus consecuencias internacionales y los cambios que generó en el mundo.



Rafael Andrés Bolaños, alcalde de Quibdó: habló sobre la situación que enfrenta el sector tras el terremoto y explicó la importancia de reunir a los empresarios una vez termine la etapa de mitigación. Señaló que esta situación puede convertirse en una oportunidad para mejorar no solo lo que se perdió por el terremoto, sino también algunas problemáticas que vienen de años anteriores.

habló sobre la situación que enfrenta el sector tras el terremoto y explicó la importancia de reunir a los empresarios una vez termine la etapa de mitigación. Señaló que esta situación puede convertirse en una oportunidad para mejorar no solo lo que se perdió por el terremoto, sino también algunas problemáticas que vienen de años anteriores. Alejandro Eder, alcalde de Cali: reflexionó sobre lo ocurrido durante y después del terremoto y explicó que el proceso de reconstrucción apenas comienza. Señaló que actualmente se revisan las estructuras para establecer cuáles pueden ser habitadas y cuáles deberán ser demolidas. También destacó el apoyo del sector privado durante este proceso.

reflexionó sobre lo ocurrido durante y después del terremoto y explicó que el proceso de reconstrucción apenas comienza. Señaló que actualmente se revisan las estructuras para establecer cuáles pueden ser habitadas y cuáles deberán ser demolidas. También destacó el apoyo del sector privado durante este proceso. Teresita Haya, analista internacional: analizó los sucesos ocurridos durante los ataques del 11 de septiembre y explicó cómo estos hechos estuvieron dirigidos contra civiles con el propósito de infundir miedo. También se refirió a los cambios que se produjeron después de ese momento, a las guerras que se extendieron durante 20 años y a la dificultad de entrar en un conflicto y posteriormente salir de él. Además, explicó que Colombia estuvo entre los países que recibieron capacitación y fortalecimiento en temas de lucha contra el terrorismo y seguridad aérea.

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