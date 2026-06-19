Atacan a disparos a testigo electoral del candidato Abelardo De La Espriella

A menos de dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo De La Espriella denunció que un testigo electoral de su campaña fue atacado a tiros en zona rural del municipio de Viotá, Cundinamarca.

Los hechos ocurrieron en la vereda San Martín, en el sector conocido como “Tienda Rochi”, cuando una persona que presuntamente se movilizaba en una motocicleta realizó varios disparos contra la vivienda del testigo. Según información conocida por este medio, en el inmueble se encontraban seis personas más participando en una reunión familiar.

Disparo / AFP, imagen de referencia AFP

Dentro de la investigación, se encontró una vainilla que, al parecer, estaría relacionada con el ataque armado. Así las cosas, desde la campaña del candidato Abelardo De La Espriella emitieron una declaración en la que aseguraron que este hecho no puede tratarse de un caso aislado, por lo que pidieron garantizar la seguridad de todos los integrantes de las campañas.

“La campaña exige a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la MOE y a las misiones de observación electoral actuar de manera inmediata”, concluyó la campaña.



Entretanto, desde la Gobernación de Cundinamarca confirmaron que en la mañana de este viernes 19 de junio se realizará un consejo de seguridad con el secretario de Seguridad del departamento. Asimismo, según fuentes consultadas, la Policía brindará acompañamiento a las víctimas hasta que finalice la jornada electoral.