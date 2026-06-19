En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Álvaro Uribe
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Atacan a disparos a testigo electoral del candidato Abelardo De La Espriella

Atacan a disparos a testigo electoral del candidato Abelardo De La Espriella

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 18 de junio en una vereda cercana a Viotá, Cundinamarca. El atacante escapó por una vía terciaria.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

A menos de dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo De La Espriella denunció que un testigo electoral de su campaña fue atacado a tiros en zona rural del municipio de Viotá, Cundinamarca.

Vea también:

abelardo-entrevista.jpg
Elecciones Colombia 2026

Tribunal negó tutela contra campaña de Abelardo De la Espriella por uso de símbolos patrios

Los hechos ocurrieron en la vereda San Martín, en el sector conocido como “Tienda Rochi”, cuando una persona que presuntamente se movilizaba en una motocicleta realizó varios disparos contra la vivienda del testigo. Según información conocida por este medio, en el inmueble se encontraban seis personas más participando en una reunión familiar.

Disparo / AFP, imagen de referencia
Disparo / AFP, imagen de referencia
AFP

Dentro de la investigación, se encontró una vainilla que, al parecer, estaría relacionada con el ataque armado. Así las cosas, desde la campaña del candidato Abelardo De La Espriella emitieron una declaración en la que aseguraron que este hecho no puede tratarse de un caso aislado, por lo que pidieron garantizar la seguridad de todos los integrantes de las campañas.

“La campaña exige a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la MOE y a las misiones de observación electoral actuar de manera inmediata”, concluyó la campaña.

Entretanto, desde la Gobernación de Cundinamarca confirmaron que en la mañana de este viernes 19 de junio se realizará un consejo de seguridad con el secretario de Seguridad del departamento. Asimismo, según fuentes consultadas, la Policía brindará acompañamiento a las víctimas hasta que finalice la jornada electoral.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Viotá

Ataque terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad