Fuerza Aérea Colombiana localizó la avioneta accidentada en Chocó

La Fuerza Aérea Colombiana, anunció a través de su cuenta de X, que ya fue localizada la avioneta que desapareció cuando cubría la ruta Condoto - Guaymaral. Se trata de un Cessna T206 de matrícula HK4985, operado por la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

1.Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.

2. Con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico #Risaralda.

3. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave. 4. La #FuerzaAérea continúa con las misiones de búsqueda y verificación de la emergencia en coordinación con la @AeroCivilCol

junto a organismos de socorro y autoridades competentes.

