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Colegio Médico Colombiano pide acelerar ubicación de aeronave accidentada en Chocó

Desde la organización piden reforzar las garantías de seguridad operacional para las misiones humanitarias, con una revisión rigurosa de las condiciones técnicas, logísticas y de infraestructura antes de realizar brigadas de salud en territorios de difícil acceso.

Avioneta.
Avioneta - REFERENCIA
Avioneta tipo Cessna. Foto de referencia tomada del banco de imágenes gratis de Magnific.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

El Colegio Médico Colombiano expresó su consternación por el accidente de la aeronave vinculada a una brigada de salud de la Patrulla Aérea Civil, ocurrido en el departamento del Chocó.

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La avioneta Cessna T206, matrícula HK4985, perdió comunicación mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. Durante la mañana del domingo 13 de septiembre tuvo el último reporte de comunicación con la tripulación a las 9:23 a. m., en cercanías del cerro Tatamá.

Comunicado Colegio Médico Colombiano.
Comunicado Colegio Médico Colombiano.

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Las pasajeras fueron identificadas como Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. El piloto de la aeronave era Mehmet Cankaya.

El Colegio hizo un llamado urgente a la Aeronáutica Civil, las Fuerzas Militares, los organismos de socorro y las autoridades nacionales y territoriales para que dispongan de todos los recursos necesarios para acelerar la ubicación de la aeronave y avanzar en las labores de rescate de los profesionales de la salud y la tripulación.

El Colegio Médico destacó además la labor de los médicos y demás trabajadores de la salud que llegan a zonas apartadas del país para prestar atención a comunidades con dificultades de acceso.

Avioneta.
Avioneta - REFERENCIA
Foto: AFP.

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Ante este accidente, pidió reforzar las garantías de seguridad operacional en este tipo de misiones humanitarias, con una revisión rigurosa de las condiciones técnicas, logísticas y de infraestructura antes de realizar brigadas de salud en territorios de difícil acceso.

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Desde el Colegio Médico Colombiano enviaron un mensaje de solidaridad y fortaleza a las familias y equipos de trabajo de las personas afectadas.

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