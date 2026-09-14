Colegio Médico Colombiano pide acelerar ubicación de aeronave accidentada en Chocó

El Colegio Médico Colombiano expresó su consternación por el accidente de la aeronave vinculada a una brigada de salud de la Patrulla Aérea Civil, ocurrido en el departamento del Chocó.

La avioneta Cessna T206, matrícula HK4985, perdió comunicación mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. Durante la mañana del domingo 13 de septiembre tuvo el último reporte de comunicación con la tripulación a las 9:23 a. m., en cercanías del cerro Tatamá.

Comunicado Colegio Médico Colombiano.

Las pasajeras fueron identificadas como Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. El piloto de la aeronave era Mehmet Cankaya.

El Colegio hizo un llamado urgente a la Aeronáutica Civil, las Fuerzas Militares, los organismos de socorro y las autoridades nacionales y territoriales para que dispongan de todos los recursos necesarios para acelerar la ubicación de la aeronave y avanzar en las labores de rescate de los profesionales de la salud y la tripulación.



El Colegio Médico destacó además la labor de los médicos y demás trabajadores de la salud que llegan a zonas apartadas del país para prestar atención a comunidades con dificultades de acceso.

Avioneta - REFERENCIA Foto: AFP.

Ante este accidente, pidió reforzar las garantías de seguridad operacional en este tipo de misiones humanitarias, con una revisión rigurosa de las condiciones técnicas, logísticas y de infraestructura antes de realizar brigadas de salud en territorios de difícil acceso.

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Desde el Colegio Médico Colombiano enviaron un mensaje de solidaridad y fortaleza a las familias y equipos de trabajo de las personas afectadas.