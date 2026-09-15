FAC despliega rescatistas a 3.000 metros de altitud para ubicar a ocupantes de avioneta accidentada

En el marco del perativo humanitario conducido desde Rionegro, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lidera las maniobras para acceder al sitio exacto donde fue localizada una avioneta siniestrada en la Cordillera Occidental. El general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, confirmó que la misión se concentra en la Brigada 15 del Ejército Nacional en Quibdó, desde donde despegan los helicópteros de rescate.

Según explicó el alto oficial, "las condiciones meteorológicas ya mejoraron en Quibdó... la intención es tratar de hacer la inserción de los rescatistas el día de hoy y poder tener noticias de los ocupantes".

El avistamiento inicial de los restos del fuselaje se logró gracias a la señal emitida por la radiobaliza del aparato. Un helicóptero tipo Ángel despegó a las 6:15 a. m. del día anterior siguiendo patrones de búsqueda preestablecidos.

Sobre la detección previa, el general Díaz detalló: "La radiobaliza que tiene esta aeronave estaba transmitiendo. De acuerdo a esta guía que nos da esa radiobaliza, empezamos a hacer los patrones de búsqueda y se encontraron estos restos el día de ayer en horas de la mañana". Aunque inicialmente las patrullas aéreas debieron retirarse a 15 kilómetros del objetivo por mal tiempo, la alerta previa ingresó a la 1:00 p. m



#EnDesarollo

1. Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.



2. Con aeronaves Bell-212,… pic.twitter.com/HW4wV0mRFD — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 14, 2026

Condiciones geográficas extremas a 3.000 metros de altitud

La zona del accidente corresponde al Parque Nacional Natural Tatamá y presenta condiciones topográficas de extrema dificultad. El fuselaje se halla posicionado a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar (9.200 pies en terminología aeronáutica), área caracterizada por bajas temperaturas y laderas altamente empinadas.

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Al respecto, el comandante precisó: "Nuestra cordillera occidental en esa zona es... muy escarpada, el ángulo de inclinación es muy alto. Entonces ya la idea es insertar nuestros rescatistas con el equipo adecuado para que puedan inclusive si les toca quedarse más de dos días en el punto tengan el equipo y todos sus abastecimientos".

El plan de inserción estipula descender a los socorristas a una distancia de 200 metros del fuselaje, previa confirmación en terreno de la factibilidad de desplazamiento a pie. La operación cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional en tierra, además de cobertura aérea armada.

De acuerdo con el general Díaz, "el área ofrece las condiciones de seguridad de orden público para poder hacer este tipo de misión" y se han dispuesto "aeronaves armadas para proteger los rescatistas, para proteger los helicópteros".

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En cuanto a las posibles causas del siniestro, la Fuerza Aérea ha declinado ofrecer hipótesis preliminares antes de las pesquisas oficiales. El general fue enfático al declarar: "No sería responsable de mi parte darle conclusiones sobre qué pasó al respecto... La aeronave sí se estrelló, pero no le puedo decir si fue por una falla de la aeronave, no le puedo decir si fue por unas condiciones meteorológicas imprevistas".

Escuche aquí la entrevista: