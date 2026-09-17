Familia de Ana Lucía González pide agilizar resultados de ADN para repatriar cuerpo a Venezuela

La familia de Ana Lucía González, la niña reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, pidió celeridad a las autoridades para avanzar en su plena identificación, obtener la entrega del cuerpo y realizar su repatriación hacia Venezuela.

El cuerpo de una menor hallado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fue relacionado por la Fiscalía con la niña que había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Sin embargo, continúa el proceso de identificación, por lo que la madre de la menor acudió a Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN y nuevamente un reconocimiento fotográfico.

Rafael González, tío de Ana Lucía, explicó que la familia busca que los resultados del examen se obtengan en el menor tiempo posible, debido a las dificultades económicas que enfrentan mientras esperan en Colombia.

Durante el día la madre de la menor se presentó en las instalaciones de Medicina Legal para avanzar con un examen de ADN. También se hizo un reconocimiento fotográfico nuevamente, porque ayer lo hicimos. Hoy vine con la mamá de la niña a hacer nuevamente el reconocimiento y hacer la toma de ADN señaló

El familiar pidió que se agilice el procedimiento para poder trasladar el cuerpo a Venezuela. “Nos dicen que son 20 días hábiles, los cuales para nosotros acá 20 días hábiles, demasiado día, ya que no contamos con un recurso necesario, no contamos con algo que nos pueda sostener acá durante estos días. Entonces, que nos ayuden con esos resultados lo más posible”, manifestó.



Sobre las circunstancias de la muerte, de acuerdo con informes preliminares la menor habría fallecido por una causa violenta y supuesta asfixia, hechos que deberán ser establecidos por el informe final de Medicina Legal.

Entre tanto, la Fiscalía prepara las audiencias concentradas contra José Rojas Lárez, señalado como presunto responsable del homicidio de la menor. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y posterior muerte de la niña.

La menor fue captada en cámaras de seguridad con el capturado por el caso. Foto: Redes sociales

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De acuerdo con la Fiscalía, desde que se recibió el reporte de desaparición se activaron las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

Rafael González también relató que, según lo conocido por la familia, José Rojas Lárez era la pareja de la hermana de Ana Lucía y padre de su hijos. Afirmó que el día de la desaparición se habría presentado una discusión entre la pareja y que, posteriormente, la niña habría sido llevada del lugar como venganza.

“Este señor, como le venía comentando, es la expareja de la hermana. Ellos tuvieron problemas el día lunes, un día que la niña desapareció. Problemas de pareja, donde las muchachas baja del 4º piso del apartamento donde ellos vivían a buscar ayuda, donde la hermana acude a un CAI de ahí del barrio”, relató.

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El tío sostuvo que, posteriormente, cámaras de seguridad habrían registrado al hombre llevándose a la menor en una motocicleta. También afirmó que, de acuerdo con lo que conoció la familia, el señalado habría intentado desplazarse hacia Medellín.

González señaló además que, por lo que la hermana de la menor le ha contado, durante los años anteriores no había tenido conocimiento de hechos de violencia física por parte del hombre. Sin embargo, aseguró que el día de la desaparición se habría presentado un comportamiento agresivo y daños en elementos del apartamento, además de amenazas relacionadas con acabar con su familia si finalizaba la relación.

La Fiscalía deberá presentar ante un juez a José Rojas Lárez para avanzar en la judicialización por estos hechos, mientras Medicina Legal continúa con el proceso de identificación de la menor y la determinación de las circunstancias y causa de su muerte.