Habla testigo del asesinato de guardia en estación de TransMilenio: “Se metió y lo mataron"

Cristian Garzón era un guardia de seguridad que prestaba sus servicios a la empresa TransMilenio y falleció en la mañana de este viernes tras ser atacado con un cuchillo por una pareja de extranjeros que intentó colarse en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca. Según testigos, Cristian interceptó a los presuntos colados, lo cual generó una discusión y el hombre señalado sacó un arma de fuego y le propinó dos heridas en el pecho.

Sin embargo, conocimos el testimonio de una guardia de seguridad que también estuvo en el sitio y atendió el caso. Según cuenta, Cristian le salvó la vida al meterse en el medio tras el ataque con el cuchillo.

“Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero y todo solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco. Y le comienzo a quitar todo desesperadamente y, estando en el costado lateral de la exclusiva, en donde están las rejas, el compañerito se los queda en las manos. Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, precisó la guardia.

Tras el ataque, Cristian fue llevado a un centro médico, donde intentaron reanimarlo, pero, desafortunadamente, a causa de la gravedad de las heridas, falleció. Según cuenta la testigo consultada por este medio, Cristian le salvó la vida sabiendo que ella tenía una bebé que debía cuidar.



“No, gracias al compañero, no me pasó nada. No me pasó nada, pero... Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo. Y el compañero, o sea, porque él sabe que yo tengo una bebé en la casa”, concluyó.

Por medio de un comunicado, la empresa privada en la que trabajaba confirmó el caso.

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“Cristian Garzón murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje. Esa verdad, tan sencilla como devastadora, debe resonar en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. Hoy TOP GUARD LTDA está de luto. Un integrante de nuestra familia no volverá a casa. Un hijo, un ser querido, un compañero de trabajo ha caído. Y nosotros, como empresa y como seres humanos, nos inclinamos con respeto y con dolor ante su memoria”.