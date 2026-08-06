Cali ya está completamente blindada para la posesión presidencial este 7 de agosto

En la mañana de este jueves, en la Gobernación del Valle del Cauca se llevó a cabo el último consejo de seguridad de cara a la posesión presidencial de este siete de agosto en Cali, donde se abordó principalmente el dispositivo de seguridad y blindaje de la ciudad y sus alrededores para el evento.

En primer lugar, se confirmó que en zona rural de El Cerrito, en el corregimiento de Tenerife, el Ejército estuvo sosteniendo desde tempranas horas, fuertes combates contra la disidencia Adán Izquierdo. Las tropas permanecen completamente desplegadas para contrarrestar el accionar de este grupo armado.

"Es un enfrentamiento del Ejército con el Frente Adán Izquierdo, que delinquen en esta zona del Valle del Cauca. Un enfrentamiento en el cual, por supuesto, el Ejército logró calmar la situación, y están en unas revisiones de todo el corregimiento, porque al parecer por ahí todavía están estas personas.

Además, pasaron con armas largas, dando bala en todo el corregimiento, y por supuesto, esto desató el temor, el susto de toda la ciudadanía", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



En este consejo de seguridad también se habló de la alerta que se mantiene ante riesgos de ataques terroristas, se reiteró la recompensa de 500 millones de pesos, teniendo en cuenta que en las últimas horas, se han encontrado explosivos con los que se pretendía atacar a la fuerza pública este 7 de agosto.

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"Lo que se pudo encontrar del bus que venía de Santander de Quilichao hacia acá fue algo muy importante, porque fue precisamente la actuación de la inteligencia, la información y la actuación rápida de la Fuerza Pública para poder lograr intervenir este acto terrorista. En Cerrito también se encontró una mujer que iba en un bus con explosivos. Ella fue detenida con siete barras de pentonita. También tenemos una alerta en Dagua, pero estamos ahí muy blindados por la seguridad de la fuerza pública", señaló la gobernadora.

En este encuentro también se reiteraron las medidas restrictivas que ya están vigentes en la ciudad de Cali, como la prohibición de trasteos y transporte de escombros, el suministro de combustible únicamente a los tanques de los vehículos y la ley seca.

"Hoy entra en vigencia, hasta el sábado al mediodía, la prohibición de transporte de escombros, traseos, vehículos de carga, inicia la restricción también para la venta de combustible en bolsas, en canecas o en pimpinas. El combustible, como es absolutamente necesario, se va a seguir abasteciendo directamente a vehículos y motos. También hay restricción del porte de armas y reitero, aún teniendo permiso de porte, no se autoriza aportar armas por la posesión presidencial. Finalmente, la Aeronáutica Civil también sacó un decreto donde anuncia que ningún dron puede volar sobre la ciudad, ni en los municipios vecinos como Yumbo, Jamundí, Palmira", explicó el secretario de seguridad encargado de Cali, Jorge Moreno.

