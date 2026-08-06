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Hay combates en el Valle del Cauca, a un día de la posesión presidencial

Estos combates se registran justo cuando en Cali está comenzado un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales.

Combates en el Valle del Cauca, a un día de la posesión presidencial.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' se registran desde la mañana de este jueves, muy cerca del corregimiento de Tenerife, que está ubicado en zona montañosa, entre los municipios de Palmira y El Cerrito, Valle. Campesinos de la zona reportan disparos y explosiones desde muy temprano.

Estos combates se registran justo cuando en Cali está comenzado un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales que están llegando para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

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El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, dijo previamente que se están reforzando y monitoreando todos los puestos de control instalados en Cali y los alrededores: "Sobre todo en los puntos que conectan con el departamento del Cauca, como lo es el puesto de Valcilla, que conecta el municipio de Florida con el municipio de Miranda, Cauca, el puente Valencia, que conecta Jamundí con el departamento del Cauca. Es decir, los puntos estratégicos que estamos monitoreando, en donde hay presencia de nuestra fuerza pública, policías y soldados de forma física vigilando ese puesto", indicó Londoño.

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