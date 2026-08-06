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Combates entre Ejército y disidencias obligan a restringir tránsito en Cauca y Valle del Cauca

Los enfrentamientos se registran sobre el corredor vial que comunica al norte del Cauca con el sur del Valle del Cauca.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Fuertes enfrentamientos armados se registran sobre la vía que comunica los municipios de Miranda, en el departamento del Cauca, y Florida, Valle del Cauca, donde tropas del Ejército sostienen combates contra integrantes de las disidencias de las Farc.

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Los enfrentamientos, de acuerdo con las autoridades, se desarrollan sobre este corredor estratégico que conecta ambos departamentos y han obligado a restringir de manera preventiva la movilidad vehicular.

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La situación ha generado momentos de tensión entre transportadores, viajeros y habitantes de las veredas cercanas, quienes quedaron en medio de los enfrentamientos.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, los combates continúan activos, por lo que las autoridades mantienen la alerta en la zona ante el riesgo para quienes transitan por este tramo de la carretera. La recomendación es evitar desplazamientos por el sector mientras se restablecen las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas, fallecidas o capturas derivadas de los enfrentamientos. Tampoco se ha precisado cuándo será habilitado nuevamente el paso por esta importante vía que comunica al norte del Cauca con el sur del Valle del Cauca.

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