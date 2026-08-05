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Posesión presidencial genera expectativas de inversión en el Valle del Cauca

La gobernación considera que fortalecer las condiciones de seguridad será determinante para atraer nuevas inversiones y consolidar el crecimiento económico.

Cali
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, programada para este viernes 7 de agosto en Cali, genera expectativas no solo por su importancia política, sino también por el impacto económico que tendrá en la ciudad y el departamento. La llegada de miles de visitantes, entre delegaciones oficiales, representantes diplomáticos y autoridades de todo el país, dinamizará sectores como el hotelero, el gastronómico y el comercial.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno nacional en temas estratégicos para el desarrollo de la región. La administración departamental considera que fortalecer las condiciones de seguridad será determinante para atraer nuevas inversiones y consolidar el crecimiento económico.

“Hay algo muy importante y es que el Presidente está muy empeñado, y nosotros desde un principio, y es en la seguridad. La inversión también depende de la seguridad, los inversionistas son un poco más cautelosos cuando tienen ese problema de seguridad, no solo la seguridad física sino la seguridad jurídica. Yo pienso que el presidente va a dar seguridad jurídica empresarial, eso hace que haya mucha más inversión”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, Jerson Valencia, explicó que la posesión presidencial podría generar ingresos superiores a los seis mil millones de pesos para la economía local. Según indicó, se espera la presencia de cerca de seis mil visitantes, quienes contribuirán a incrementar la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos comerciales y de servicios durante el fin de semana.

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