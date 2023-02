"Ni comían carne ni tenían médico privado": familiares de diputados del Valle les responden a exFarc

El 11 de abril de 2002 las Farc secuestró a 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en Cali. Cinco años después mientras estaban privados de la libertad, la extinta guerrilla asesinó a 11 diputados del Valle. Según los exFarc esta acción se cometió después de que los guerrilleros que tenían en su poder a estas personas confundieran a otro grupo de la guerrilla con el Ejército. Los diputados fueron asesinados con tiros de gracia; Sigifredo López resultó ileso, ya que se encontraba apartado del grupo.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lleva a cabo una audiencia en la cual las víctimas del Comando Conjunto de Occidente, de las extintas Farc, hacen sus observaciones a lo que han dicho los exguerrilleros que comparecen ante esta jurisdicción, esta estructura de la antigua guerrilla delinquía en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, por lo que algunas personas que pertenecieron a este grupo al margen de la ley tienen información sobre lo sucedido con los secuestrados.

Carolina y Laura Charry son hijas del diputado Carlos Alberto Charry y en esta diligencia de observaciones aseguró que aún no conocen la verdad de lo sucedido pues no hay respuestas concretas frente a presuntas alianzas entre fuerza pública y la guerrilla durante la toma a la asamblea.

Además, indicaron que tampoco sobre la posible participación de otros políticos del departamento o de algunos funcionarios de la Gobernación del Valle. Las víctimas reclaman que aún no saben cómo hizo la guerrilla pudo entrar a la Asamblea y llevarse a los diputados, pero, además, rechazaron las versiones de algunos exguerrilleros sobre supuestos buenos tratos.

Publicidad

"No es cierto que estuvieron en las mejores condiciones como se hizo ver en la versión voluntaria de ‘El Grillo’, donde se hizo ver que básicamente comían carne todos los días y que tenían Ensure y médico privado, entonces en ese orden de ideas pues estaban mejor en la selva que en la casa y eso no es real, no corresponde con la realidad”, señaló Carolina Charry.

Por su parte, Juan Camilo Sanclemente, abogado de algunos familiares de los diputados, dijo que los comparecientes no han dado respuestas de fondo y pidió a la JEP que se les exigiera cumplir con sus compromisos.

Le puede interesar: