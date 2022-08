JEP debe corregir su concepto y permitir que las víctimas pregunten directamente: Sigifredo López

El exdiputado del Valle y víctima de secuestro en 2002, Sigifredo López, mostró su descontento por la forma en cómo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está abordando las declaraciones de los exFarc y quienes hicieron parte del conflicto armando en el país. Según dijo, están “amañando la verdad” y siguen “sosteniendo mentiras”.

López fue el único sobreviviente de los 12 diputados de la Asamblea del Valle secuestrados por miembros de las extintas Farc; hoy, representa a parte de las familias de las víctimas que exigen saber la verdad completa. Dijo que la JEP debe cambiar su “concepto”, pues no permitir hablar directamente con los victimarios ni preguntarles, no es un método para reparar el daño.

“La JEP debe corregir su concepto sobre el método dialógico, debe permitir que las víctimas pregunten de manera directa; ese tema de la preparación para decir mentiras no debe existir”, señaló el exdiputado en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire.

Asimismo, comentó que, aunque apoya a la JEP y la Comisión de la Verdad, no está de acuerdo con la forma en cómo están operando ni el manejo a las víctimas y, tampoco el manejo a las declaraciones que se dan por estos hechos, de los cuales él mismo fue testigo como secuestrado.

“Apoyamos la JEP, pero no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y la forma en cómo tratan a las víctimas, dándole prioridad a los victimarios (…) No estoy de acuerdo con que no dejen hablar ni preguntar a las víctimas y, las permanentes audiencias en privado; eso no lo establece el acuerdo de paz (…) Me parece el colmo que no nos dejen hablar”.

Polémica por su defensa en el caso

El exdiputado López se refirió a las audiencias de la JEP en las que él mismo optó por representarse, sin un abogado extra. Aseveró que la Jurisdicción no puede decirle cómo ejercer su defensa, pues, por derecho, puede hacerlo siendo abogado profesional.

“Me dice (la magistrada) que no hablé, que prefiere que lo haga a través de un abogado, es decir, que no me representa a mí mismo. Eso es un atrevimiento, defenderme no me hace perder derechos ni como víctima ni como abogado. Fue a través del diálogo, pero eso molestaba (…) Yo preguntaba; represento a las familias de las víctimas que quieren saber cada detalle de cómo asesinaron y secuestraron”.