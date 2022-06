“Ustedes son genocidas, igual que Hitler": víctimas de las FARC a secretariado

En el marco de la audiencia de reconocimiento del caso 01 en la JEP, en la que las extintas FARC reconocieron su participación en crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en Colombia , las victimas se pronunciaron al respecto y señalaron que esos crímenes, como el secuestro, se deben aclarar en su totalidad por parte de los integrantes de las FARC, como parte de su compromiso con la jurisdicción.

“Para efectos de la verdad hay unas preguntas de los familiares. ¿Quiénes planearon los secuestros de los diputados?, todavía no lo sabemos. ¿Quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera de la asamblea?, porque el secuestro no fue posible sin unos cómplices dentro, no lo han querido decir pese a que lo hemos preguntado. Dicen que clase política quería que fuéramos secuestrados y que pasaran hechos terribles, necesitamos saber quiénes son sus cómplices. Necesitamos verdad plena porque ese es su compromiso con el acuerdo”, expresó la víctima de secuestro por parte de las FARC, Sigifredo López.

Cabe recordar que Sigifredo López permaneció en la cárcel por cuenta de un señalamiento en su contra en la que decían que él fue el responsable del secuestro de los diputados del Valle del Cauca, lo cual fue desmentido por las propias FARC.

“Que contribuyan de verdad a esa reparación de las víctimas y lo digo de una vez: yo renuncio a esa reparación porque no lo estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para los millones de víctimas que están allí, pasándola muy mal, mientras ustedes están viviendo sabroso, en el Congreso, eso a mí no me mortifica, porque yo si entiendo y he estudiado el conflicto y soy defensor de la solución política del conflicto desde antes que me secuestran”, agregó López

Orlando Beltrán, víctima de secuestro por parte de las FARC, durante la audiencia increpó a los miembros del secretariado sobre las razones de esta práctica como política de guerra y los comparó con Hitler.

“Ustedes son genocidas al igual que Hitler. Ustedes, una manada de asesinos criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana, yo quiero decirles a ustedes que esta página de dolor pues hay que pasarla, porque como bien lo decía el presidente de la JEP, es mucho mejor la paz que una guerra prolongada”, dijo Beltrán.

En su intervención, Beltrán pidió que se nombraran a los civiles que ayudaban a las extintas FARC con información para el secuestro, esto al considerar que solo fueron secuestrados miembros del partido Liberal y no de otras colectividades al momento de su retención.

“Por lo menos digan dónde están los desaparecidos, y quiénes estaban detrás de ellos, porque ustedes solos en la selva no podían hacer absolutamente nada sin el apoyo, la complicidad, la ayuda de civiles por fuera del conflicto o en los diferentes municipios”, puntualizó.

“Quiero que esta aceptación de reconocimiento sea condicionada a la verdad. No hay nada más reconfortarle para una víctima que se le diga la verdad”, reclamó Orlando Beltrán durante la audiencia de reconocimiento.



🔴En vivo: https://t.co/RPlsOLXpUP#ReconocerParaNoRepetir pic.twitter.com/7kdKrdcoUN — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 21, 2022

Y agregó: “Ustedes deben no quedarse en el simple reconocimiento de que fueron responsables, sino ayudar a que la verdad se conozca en Colombia, ¿quiénes estuvieron detrás del secuestro en el departamento de Huila?, por decir uno solo. Esta empresa criminal se prestaba a la clase política para cometer crímenes. O si no, díganme ¿por qué desaparecieron a 11 inocentes concejales en Huila?”.

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la audiencia que se adelanta en este día y en Twitter aseguró: “Ante la JEP y las víctimas, los antiguos comandantes de las extintas FARC asumieron su responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad. Así se construye la paz”.

