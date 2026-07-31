La trampa que le habrían puesto a María Camila Potosí: principal hipótesis del crimen

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el cómo se habría cometido el crimen de María Camila Potosí.

Según las autoridades, la joven de 21 años, que tenía ocho meses de embarazo, habría sido víctima de un plan premeditado cuyo objetivo era quedarse con la bebé que esperaba.

La investigación señala que detrás del caso habría existido un engaño cuidadosamente planeado. Entre los capturados está la mujer conocida con el alias de 'Julieth', quien fue registrada por cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista con vida por última vez la tarde del 16 de julio.

En un video quedó registrado el momento de la desaparición de María Camila Potosó Foto suministrada

De acuerdo con los investigadores, ella habría sido la persona encargada de ganarse la confianza de la víctima para llevarla hasta el lugar donde finalmente ocurrió el crimen.



La principal hipótesis: un falso embarazo para ganarse su confianza

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, en diálogo con Noticias Caracol, la principal línea de investigación apunta a que 'Julieth' habría fingido estar embarazada como parte del plan para apropiarse de la bebé que esperaba María Camila.

Según las autoridades, la mujer buscaba convencer a su pareja sentimental de que ella también estaba en estado de gestación y que la niña era suya, con el propósito de mantener la relación. Esa hipótesis coincide con el testimonio entregado días atrás por la expareja de la capturada, quien aseguró que durante varios meses creyó que iba a convertirse en padre e incluso realizaron una revelación de género junto con sus familiares.

Las pesquisas también indican que María Camila y la hoy capturada se habrían conocido en un programa dirigido a madres gestantes, circunstancia que, según los investigadores, habría facilitado que la víctima confiara en ella.

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Las autoridades sostienen que el 16 de julio, día en que desapareció María Camila Potosí, alias 'Julieth' la recogió en motocicleta y la trasladó hasta el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

La hipótesis de la Fiscalía indica que allí la habría entregado a otros integrantes de la estructura criminal. Según la investigación, el secuestro habría sido coordinado por un hombre identificado con el alias de 'Nilson', mientras que otros dos capturados, conocidos como 'Edu' y 'Kevin', serían quienes presuntamente asesinaron a la joven utilizando un arma blanca.

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en una zona cercana al río Meléndez, donde fue encontrado días después con múltiples signos de violencia.

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Los cinco capturados por el crimen

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco presuntos implicados: alias 'Julieth', 'Nilson', 'Edu', 'Kevin' y 'JJ'. Los operativos fueron realizados de manera simultánea en Cali y Andalucía, Valle del Cauca, como resultado de una investigación conjunta con la Policía Nacional.

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí. Foto: Policía

Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo y dos motocicletas que, según las autoridades, habrían sido utilizados para coordinar el secuestro y el asesinato de María Camila Potosí. Además, la investigación cuenta con videos de cámaras de seguridad, entrevistas e interceptaciones que serían determinantes para sustentar las imputaciones.

Las autoridades también revelaron que algunos de los capturados, presuntamente, adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por los investigadores.