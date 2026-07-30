Responsables de muerte de María Camila Potosí y su bebé pretendían salir del país: Policía

Mientras la familia de María Camila Potosí y la comunidad del barrio Meléndez de Cali esperan que el instituto de Medicina Legal les entreguen el cuerpo de la bebé Alahia, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón entregó detalles de este crimen, al finalizar un consejo de seguridad realizado en la capital vallecaucana.

El director de la Policía confirmó que la hipótesis más fuerte sigue siendo que Yulieth, la mujer con quien se vió a María Camila por última vez, pretendía robarse a la bebé y que, por esa razón, se ganó la confianza de la joven meses atrás. Contrató a los hombres capturados este jueves, quienes, al parecer, eran sus vecinos y tendrían una amplia trayectoria criminal.

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El general Rincón aseguró que uno de los detenidos fue quien dio la información de dónde se encontraban los restos de la pequeña Alahia.



"Ellos van a responder por desaparición, homicidio, feminicidio y secuestro. Uno de ellos hoy dio una información donde se encontraba el cuerpo de la niña, de escasos 8 meses de gestación, que seguramente, en el momento que estaban generando el homicidio contra la joven, simultáneamente tuvieron que haberle generado la muerte", indicó el director de la Policía.

En medio del pronunciamiento, el general Rincón confirmó que los dos hombres que fueron detenidos en el centro del Valle del Cauca estaban adelantando trámites para huir de las autoridades saliendo del país.

"Dos de esos cinco capturados estaban haciendo unos trámites con lo que tiene que ver con pasaportes, querían irse del país. En Andalucía tenían unas personas que los escondieron y también les estaban ayudando para este tipo de pasaportes", finalizó Rincón.

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En la mañana de este jueves se confirmó la captura de Yulieth Angulo quien sería la autora del secuestro y posterior muerte de María Camila y su bebé. Los otros capturados son Nitzon Stiven Mondragón, alias 'Nilson'; Kevin Alexis López, alias 'Kevin'; José Narvaez Rodríguez, alias 'JJ' y Edwin García Guzmán, alias 'Edu'.