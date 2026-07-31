Revelan qué encontraron en la casa donde habría sido asesinada María Camila Potosí en Cali

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, permitió reconstruir cómo habrían transcurrido sus últimos minutos de vida y reveló uno de los hallazgos más importantes del caso.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Cali, los investigadores ubicaron la vivienda donde, presuntamente, fue asesinada la víctima, un lugar que terminó convirtiéndose en una pieza clave para esclarecer el crimen y capturar a cinco presuntos responsables.

De acuerdo con las autoridades, el 16 de julio María Camila salió para asistir a un control prenatal y fue vista por última vez en una motocicleta conducida por una mujer identificada con el alias de 'Julieth'.

La principal hipótesis señala que la sospechosa logró ganarse la confianza de la joven luego de conocerla en un programa para madres gestantes y, en lugar de llevarla a su destino, desvió el recorrido hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera, donde la esperaban otros hombres que, presuntamente, hacían parte del plan criminal.



En un video quedó registrado el momento de la desaparición de María Camila Potosó Foto suministrada

El hallazgo que confirmó las sospechas de los investigadores

En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó que la investigación permitió ubicar la residencia a la que habría sido llevada María Camila antes de su asesinato.

Según el oficial, en ese inmueble fue realizado un exhaustivo estudio técnico por parte de peritos forenses, cuyos resultados reforzaron la principal hipótesis del caso.

Publicidad

"Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto criminal", afirmó el general Benavides.

El oficial explicó que ese hallazgo se convirtió en uno de los principales soportes de la investigación, junto con el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y otras pruebas recopiladas durante las últimas semanas.

Así reconstruyeron los últimos movimientos de María Camila

La Policía indicó que la desaparición fue reportada el mismo 16 de julio y que, cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado cerca de las estribaciones del río Meléndez.

Publicidad

A partir de ese momento comenzó un trabajo de reconstrucción que permitió seguir el recorrido realizado por la motocicleta en la que viajaba junto a 'Julieth', identificar la vivienda a la que habría sido trasladada y establecer la ruta utilizada posteriormente para abandonar el cuerpo.

El general Benavides reveló que las autoridades también localizaron el vehículo que, presuntamente, fue utilizado para transportar el cadáver hasta la zona donde finalmente fue encontrado.

El comandante de la Policía aseguró que el avance del caso fue posible gracias a una combinación de evidencia técnica y colaboración ciudadana.

"Encontramos rastros y fluidos como sangre que fueron corroborados por Medicina Legal y corresponderían al ADN de María Camila. Todo esto nos fue llevando a cada uno de estos delincuentes", explicó.

A esas pruebas se sumaron videos de cámaras de seguridad, fuentes humanas, interceptaciones y la información suministrada por ciudadanos, motivada también por la recompensa de más de 200 millones de pesos ofrecida por las autoridades para esclarecer el crimen y dar con el paradero de la bebé.

Con el material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación y la Policía realizaron allanamientos en Cali y Andalucía que permitieron capturar a cinco personas, entre ellas alias 'Julieth', la mujer que aparece conduciendo la motocicleta en el último video de María Camila con vida.

Los demás capturados fueron identificados con los alias de 'Nilson', 'Edu', 'Kevin' y 'JJ', quienes deberán responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios.

Publicidad

Aunque la investigación ha permitido reconstruir gran parte de lo ocurrido desde que María Camila fue engañada para subir a la motocicleta hasta el hallazgo de su cuerpo, las autoridades continúan adelantando diligencias judiciales y periciales para esclarecer completamente la participación de cada uno de los implicados y establecer todos los detalles de uno de los crímenes que más ha conmocionado a Cali en los últimos años.