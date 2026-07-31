Fiscalía pedirá cárcel para cinco capturados por crimen de María Camila Potosí

Un juez de control de garantías legalizó las capturas de los presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí y en la extracción de la bebé que llevaba en su vientre.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades siguen reconstruyendo cómo se ejecutó este crimen: en los allanamientos realizados tras las capturas fue ubicado un inmueble que, según la Policía, habría sido uno de los escenarios donde ocurrieron los hechos.

Estas cinco personas, según la Fiscalía, planearon el secuestro y asesinato de Camila Potosí, quien además fue torturada, lesionada con arma cortopunzante, todo para sacarle a la fuerza a su bebé que finalmente falleció.

Una de las personas capturadas fue Julieth, quien de acuerdo a la investigación, fingió durante varios meses estar embarazada para engañar a su pareja sentimental. En dos meses se ganó la confianza de María Camila Potosí para poder arrebatarle a su hijo de su vientre. En una vivienda fueron encontradas pruebas contundentes que darían cuenta el horror que vivió la víctima.



Caso María Camila Potosí. Foto: Redes sociales

Como, por ejemplo, un trapero que utilizaron para intentar lavar y el lugar de los hechos, pero las pruebas determinaron que allí se habían realizado los hechos. También ubicaron el vehículo donde fue transportado el cuerpo de María Camila y dentro de este, fluidos corporales.

Los investigadores establecieron tras la necropsia que María Camila fue secuestrada y torturada para ser sometida a una cesárea improvisada.

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Según el expediente judicial, los cómplices participaron así: alias ‘K’ habría coordinado la participación para ejecutar el plan para raptar al bebé; alias ‘Edu’ es señalado de transportar en motocicleta a Juliette después de cometido el crimen y alias ‘SH’ habría coordinado el lugar de la ejecución del homicidio.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitará que todos sean cobijados con medida privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.