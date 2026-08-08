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Obispo de Tumaco pide no cerrar la puerta a los diálogos de paz

El obispo Franklin Misael Betancourt pidió a los grupos armados abandonar la violencia y advirtió que una nueva escalada del conflicto afectaría a las comunidades del Pacífico nariñense.

Obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt
Obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt.
Foto: Blu Radio
Por: Winston Viracachá
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt, reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de que no habrá más diálogos de paz y advirtió sobre las consecuencias que una nueva escalada de violencia podría generar en el Pacífico nariñense.

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Durante la marcha por la defensa de la paz realizada este sábado 8 de agosto en Tumaco, el prelado afirmó que la Iglesia ha respaldado los diálogos como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos.

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“Pues, sinceramente, yo sentí un cierto escalofrío, ¿no? Porque, de todas formas, la Iglesia siempre ha promovido y ha estado del lado de los diálogos para la solución de los conflictos. La guerra trae más guerra, la guerra genera más violencia y el mejor camino es un diálogo, pero un diálogo sincero y transparente”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Betancourt hizo un llamado a los grupos armados para que reflexionen sobre las consecuencias de la violencia y tengan en cuenta a las víctimas del conflicto.

“No podemos seguirnos matando, no podemos seguirnos enfrentando como colombianos, como hermanos, como seres humanos”, manifestó.

El obispo también se refirió al presidente De La Espriella y aseguró que confía en que el mandatario tome decisiones que beneficien al país.

Obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt
Obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt.
Foto: Blu Radio

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“Lo felicito por ser el nuevo presidente de nuestro país y colocamos toda nuestra confianza en él. Le pedimos al Señor que lo ilumine para que tome las mejores decisiones en bien de nuestra patria colombiana”, afirmó.

Sobre la situación en el Pacífico, Betancourt sostuvo que algunos procesos de diálogo han permitido una relativa calma en la región, aunque insistió en que cualquier acercamiento debe estar acompañado de sinceridad y compromisos.

“Lo peor que le puede pasar al Pacífico es que se reactive la guerra, que se reactive la violencia, que se reactiven los desplazamientos y que nuestro pueblo vuelva a vivir en la intimidación”, advirtió.

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Frente a los cultivos ilícitos, el religioso reconoció su relación con la violencia y planteó la necesidad de buscar alternativas para los campesinos que dependen de estas actividades.

“Pienso que hay que tomar alguna determinación política y mirar qué se hace con estos cultivos, sobre todo ayudar a los campesinos”, señaló.

Finalmente, Betancourt pidió fortalecer la democracia y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“El tema de la corrupción es el que está llevando a nuestro país a tantas situaciones difíciles, en situaciones de vías, en situaciones de salud, en situaciones de educación”, concluyó.

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