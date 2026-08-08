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Ataque terrorista en vía Panamericana dejó afectaciones de más de 3.000 millones: concesionaria vial

Las obras en la vía iniciaron hace tres años y a la fecha han registrado 86 alteraciones de orden público, de las cuales 36 han sido ataques terroristas.

Peaje de Mondomo, Cauca.
Concesionaria Vial Nuevo Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Un llamado urgente al Gobierno nacional para tomar acciones que permitan restablecer la seguridad en la vía Panamericana está haciendo la Concesionaria Vial Nuevo Cauca, encargada de las obras de la vía Panamericana, específicamente de la construcción del peaje de Mondomo, en la vereda de Mandivá, que esta madrugada fue blanco de un atentado terrorista.

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Según la concesionaria, si bien este hecho no cobró la vida de las personas, sí representó un retraso importante en la obra, que aún no se ha podido establecer desde qué porcentaje debe volver a comenzarse.

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"Afortunadamente no hay pérdidas humanas, sin embargo, la afectación económica que hasta el momento se ha calculado, sobrepasa los 3.000 millones de pesos en las instalaciones del peaje que ahí se estaba terminando de construir", señaló Julián Navarro, gerente de la concesión en diálogo con Blu Radio.

Esta concesión es la encargada del proyecto de construcción de una segunda calzada en la vía Panamericana, desde Popayán hasta Santander de Quilichao, obras que iniciaron hace tres años y que a la fecha han registrado 86 alteraciones de orden público, de las cuales 36 han sido ataques terroristas.

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional enfáticamente a pedir seguridad para el corredor vial. Al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos provean de la seguridad necesaria para el proyecto, y que podamos reactivar las actividades en el corredor vial de una manera segura y que nos permita culminar la terminación del mismo", sostuvo Navarro.

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