Asaltan a mariachis en la vía Panamericana: dos músicos fueron baleados al intentar escapar

Un grupo de mariachis de Cali fue víctima de un violento asalto mientras se desplazaba por la vía Panamericana hacia una presentación en Santander de Quilichao. De acuerdo con el relato de las víctimas, el vehículo en el que viajaban sufrió una falla mecánica y, mientras intentaban solucionar el problema, fueron sorprendidos por al menos seis hombres armados que los intimidaron, los golpearon y les robaron sus instrumentos, equipos y demás pertenencias.

Durante el ataque, dos de los músicos resultaron heridos con arma de fuego cuando intentaron escapar de los delincuentes. Uno de los integrantes del grupo relató los momentos de angustia que vivieron durante el asalto. “Yo solo escuchaba que decían: ‘Maten a esos malditos’. En el carro solo quedamos una compañera mariachi y yo. No fui capaz de irme sabiendo que ella estaba ahí sola”, expresó una de las víctimas.

Tras conocerse el hecho, la alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, confirmó que se activó un plan de reacción conjunto entre la Administración Municipal y la Policía Nacional. Como resultado de ese operativo fue capturada una persona que, según las primeras investigaciones, estaría presuntamente vinculada con el ataque. “La Policía ha aprehendido a una persona que presuntamente puede estar relacionada con estos hechos delictivos”, indicó la mandataria.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los demás responsables del asalto. Entre tanto, anunciaron el refuerzo de los controles de seguridad sobre la vía Panamericana, uno de los principales corredores que conecta a Cali con el norte del Cauca, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido.