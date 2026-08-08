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Vicepresidente confirmó respaldo del Gobierno nacional a importantes proyectos del Valle del Cauca

Se está planteando una hoja de ruta para sacar adelante proyectos como El Tren de Cercanías, la vía Mulaló Loboguerrero, el acueducto de Buenaventura y la concesión del aeropuerto Bonilla Aragón.

Vicepresidente José Manuel Restrepo.
Gobernación del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Un respaldo a los principales proyectos estratégicos del Valle del Cauca por parte del Gobierno nacional fue anunciado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien resaltó el potencial que tiene el departamento para aportar al desarrollo del país.

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Restrepo señaló que hay una disposición completa en invertir en esta región que según sus palabras "históricamente estuvo en la orfandad”, por lo que ya se está planteando una hoja de ruta para sacar adelante proyectos como El Tren de Cercanías, la vía Mulaló - Loboguerrero, el acueducto en Buenaventura y la concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón.

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"Va a tener un compromiso con Cali, con municipios como Buenaventura, con todo el departamento del Valle del Cauca para rescatar las tres fortalezas que tiene este departamento, su biodiversidad, también el mejor talento emprendedor, y en tercer lugar un territorio lleno de oportunidades en el sector de agroindustria, de servicios basados de conocimiento, de turismo sostenible, en el sector de energía, en el sector industrial, en la vocación exportadora del territorio. Aquí venimos a hacer las inversiones que el Valle necesita", aseguró el vicepresidente.

Este compromiso con la región fue celebrado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro quien se mostró optimista ante la mirada que el gobierno ha puesto sobre el departamento, y en general sobre el pacífico colombiano.

"Tiene una mirada de una región estratégica para el país y que ha tenido muchas promesas incumplidas, una región olvidada como el Pacífico colombiano en seguridad, en inversión social, en infraestructura. Y eso es precisamente el mensaje que está dando el presidente", indicó la mandataria.

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