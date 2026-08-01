Un trapero sería la prueba clave para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue encontrada sin vida en Cali, sigue revelando nuevos detalles. Las autoridades informaron que un trapero, presuntamente utilizado para limpiar la escena del crimen, se convirtió en una de las pruebas más importantes para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, las pruebas técnico-científicas permitieron ubicar la vivienda donde, según la investigación, ocurrió el crimen. En ese lugar también fueron encontrados otros elementos que ayudaron a establecer la secuencia de los hechos y el presunto papel de los responsables.

¿Por qué un trapero fue clave en la investigación del crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Herbert Benavidez, los investigadores encontraron un trapero que, presuntamente, fue utilizado para limpiar los rastros de sangre y el lugar donde ocurrió el homicidio.



Según explicó el oficial, pese al intento de borrar las evidencias, los análisis de criminalística permitieron identificar fluidos biológicos que confirmaron que el crimen ocurrió en un inmueble ubicado en el suroccidente de Cali.

María Camila Potosí fue sometida a una cesárea improvisada. Foto: Magnific y redes sociales

"Ubicamos el lugar donde se habría perpetrado el crimen. Allí María Camila fue torturada y lesionada en más de 20 oportunidades con arma cortopunzante. También encontramos elementos a través de nuestras pruebas técnico-científicas que después fueron corroborados por los análisis de los peritos", señaló Benavidez.

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¿Qué otras pruebas tienen las autoridades?

La investigación también permitió ubicar el vehículo en el que, presuntamente, fue transportado el cuerpo de María Camila hasta la orilla del río Meléndez, donde fue encontrado el pasado 20 de julio.

De acuerdo con las autoridades, dentro del automotor fueron hallados fluidos biológicos que, según los dictámenes periciales, correspondían a la sangre de la víctima.

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"Ubicamos el vehículo donde fue transportado el cuerpo. Allí también fueron encontrados fluidos corporales que, según los dictámenes periciales, correspondían a la sangre de María Camila. Ese desarrollo investigativo fue determinante para obtener las órdenes de captura", afirmó el comandante de la Policía de Cali.

Por estos hechos fueron capturadas cinco personas. Una de ellas entregó información que condujo a una zona boscosa del sector Torres de Santa Elena, donde fueron encontrados restos humanos que, de acuerdo con Medicina Legal, corresponderían a la bebé que esperaba María Camila Potosí.

