Alcalde de Cali se reúne con congresistas de Estados Unidos para hablar de cooperación y seguridad

La posesión presidencial fue una oportunidad perfecta para que los ojos de representantes de diferentes países se posaran en Cali y así poder establecer vías de comunicación para fortalecer las relaciones bilaterales de la capital vallecaucana.

Durante este fin de semana, el alcalde Alejandro Eder ha sostenido diferentes reuniones con delegaciones internacionales para lograr mayor cooperación con los países que llegaron a la ciudad.

Uno de esos encuentros fue con los congresistas de Estados Unidos, Gregory Meeks, y Amata Coleman, donde conversaron de oportunidades de cooperación y especialmente de cómo sumar esfuerzos para lograr mayor inversión americana para el desarrollo y principalmente el refuerzo de la seguridad de Cali.

"Hay tres temas fundamentales con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la seguridad, el principal aliado de Colombia en materia de seguridad es Estados Unidos. Lo segundo, los intercambios comerciales, cuando vienen a Colombia, se sorprenden con la diversa que es nuestra economía, por eso estamos impulsando un proyecto que se llama Mi Primera Exportación. Y finalmente, tiene que haber inclusión e inclusión real", indicó Eder.



Según el mandatario caleño, al ser Estados Unidos el socio más estratégico de Colombia, los esfuerzos deben volcarse principalmente en el fortalecimiento de esta relación, asegura que la presencia de los congresistas americanos, así como del fiscal general Todd Blanche en la ciudad, representó una señal positiva para el trabajo conjunto que se desarrollará durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.