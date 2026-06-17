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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Concejal de Candelaria, Valle, denuncia ser víctima de ataque a disparos en vía rural

Concejal de Candelaria, Valle, denuncia ser víctima de ataque a disparos en vía rural

El cabildante se encontraba manejando su vehículo, cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon varias veces, después huyeron del sitio hacia Puerto Tejada, Cauca.

Concejal del Pacto Histórico fue víctima de un ataque a disparos en Candelaria.
Tomado de Instagram: Alfredo Cadena.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

El concejal del Pacto Histórico en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Alfredo Cadena, denunció que en la noche del martes 16 de junio fue víctima de un ataque a disparos cuando se movilizaba en el corregimiento de El Cabuyal, transitando en una vía rural del municipio.

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Según el relato de Cadena, se encontraba manejando su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon varias veces. Después huyeron del sitio, tomando una ruta de escape hacia el municipio vecino de Puerto Tejada, Cauca.

Diferentes militantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca rechazaron lo sucedido y exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer si se trató de un hecho aislado o estaría relacionado con su labor política en el municipio.

“De acuerdo con investigaciones preliminares realizadas ayer y confirmadas con el concejal Cadena, el hecho se debe a un intento de hurto en ese corregimiento. De igual forma, insistimos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, indicó Erik Daniel Mina, secretario (e) de Gobierno de Candelaria.

Tras una verificación del vehículo y en el lugar de los hechos, se confirmó que los disparos fueron realizados con un arma traumática, por lo que afortunadamente el concejal resultó ileso del ataque.

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