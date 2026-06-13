Más de 270 mil vehículos se movilizarán en el Valle del Cauca durante el puente festivo

Más de 270 mil vehículos se movilizarán por las vías del Valle del Cauca durante este puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús, en el que además se celebra el Día del Padre.

Las autoridades departamentales ya tienen listo un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para acompañar a propios y visitantes que recorrerán los diferentes destinos turísticos de la región. De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle, se reforzarán los controles en los principales corredores viales ante el alto flujo vehicular que se espera durante este fin de semana.

En total, más de 3.000 uniformados estarán desplegados en municipios, carreteras, sitios turísticos y escenarios donde se desarrollarán ferias, fiestas y actividades especiales por esta fecha.

Entre las estrategias que se implementarán están los llamados Corredores Seguros, el despliegue del equipo Raptor y la presencia permanente de unidades de tránsito, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar una movilidad segura.



El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, aseguró que "habrá un acompañamiento institucional permanente. Hago un llamado a la ciudadanía a disfrutar del departamento con responsabilidad y acatar las recomendaciones de las autoridades".

Por su parte, desde la Policía Valle reiteraron que se intensificarán los controles de velocidad, embriaguez, documentación y condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, con el propósito de reducir los accidentes en las vías.

Finalmente, las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, respetar las señales y adoptar comportamientos responsables para garantizar un puente festivo seguro en el Valle del Cauca.