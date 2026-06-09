Encapuchados protagonizan disturbios y cierran el paso en la vía Palmira-Candelaria

Momentos de tensión se registran en la vía Palmira-Candelaria, a la altura de la Universidad Nacional, donde un grupo de encapuchados mantiene bloqueado el corredor vial que comunica a estos dos municipios del Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, los manifestantes atravesaron un bus de servicio público sobre la vía y realizaron grafitis sobre el vehículo para impedir el paso.

Además, reportaron el lanzamiento de artefactos explosivos de fabricación artesanal, conocidos como papas bomba, contra integrantes de la fuerza pública que hacen presencia en el sector.

A estos hechos se suma el reporte del hurto y posterior quema de una motocicleta perteneciente a una agente de tránsito. El vehículo fue incinerado en plena vía y el hecho quedó registrado en videos que circulan a través de redes sociales.



Asimismo, otras grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran a uno de los encapuchados causando daños a una cámara de seguridad ubicada al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional.

Según información entregada por las autoridades, cerca de 100 estudiantes estarían participando en las manifestaciones.

Por su parte, algunos estudiantes han señalado que la jornada de protesta se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído, fecha que tradicionalmente es recordada por diferentes sectores estudiantiles del país.

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Aunque las autoridades adelantan una mesa de diálogo para buscar una salida a la situación, la vía continúa bloqueada, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad en este importante corredor vial.