Turismo en Buenaventura reporta caída del 95% en reservas tras hechos de inseguridad y bloqueos

El sector turístico de Buenaventura, está pasando por uno de los momentos más complejos de su historia, ya que durante el último fin de semana las cancelaciones de reservas alcanzaron hasta un 95%. Situación que está afectando a empresarios, trabajadores y toda la cadena que se mueve a través del turismo en el distrito.

Casos como el asesinato de Alexander Valencia, de 44 años y la desaparición de su hijo Nicolás Valencia ocurridas la semana pasada en las playas de La Bocana, además de los constantes bloqueos en la vía de acceso, han sido unas de las principales razones por las que los visitantes han dejado de llegar al distrito.

"La situación es bastante complicada, los bloqueos nos vienen afectando enormemente. Se estima, más o menos, en lo corrido del año, 100 bloqueos que hemos tenido. Las reservas totalmente canceladas por los dos eventos anteriormente descritos.

Yo creería que en un 95% el turismo este fin de semana fue afectado", señaló Johnny Castaño, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

Debido a la considerable caída del turismo, las diferentes empresas en Buenavdentura en este momento se encuentran trabajando para definir estrategias que permitan recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la economía.



"Buenaventura es una ciudad turística que tiene ríos y playas. El turismo en el ámbito económico impacta mucho, a nivel positivo y negativo dependiendo del contexto en que se encuentre. En este caso fue negativo, así que se imaginarán, todo el sector turístico cómo se encuentra en estos momentos en Buenaventura", finalizó Castaño.

A pesar de la situación, los empresarios del sector turístico insistieron en que Buenaventura continúa ofreciendo múltiples atractivos para los visitantes e invitaron a seguir apoyando los diferentes destinos como San Cipriano, Piangüita, Juanchaco, Ladrilleros, entre otros.