Gobernadora del Valle por bloqueo a Buenaventura: “400.000 personas estuvieron casi secuestradas”

Luego de cinco días de bloqueo en la vía a Buenaventura, mineros artesanales que impedían el paso hacia el principal puerto del país acordaron levantar la protesta. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, más de 400.000 personas resultaron afectadas, donde se registraron dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros insumos básicos. Asimismo, se reportaron millonarias pérdidas económicas que golpearon de manera directa al comercio, el turismo y la operación logística del puerto.

"Estábamos esperando que viniera el Gobierno nacional, es una problemática porque no le han dado los permisos a estos mineros para hacer minería artesanal, no minería ilegal. Esa es una de las cosas que ellos están esperando, esos títulos mineros, pero el Gobierno nacional no los ha traído. Solamente hasta el día de ayer en la tarde llegaron delegados de los ministerios de Minas y del Interior. Esta mañana estuvieron en diálogo, no se pusieron de acuerdo", dijo la mandataria.

Por su parte, los mineros artesanales han insistido en que su principal exigencia es el cumplimiento de los compromisos relacionados con los procesos de titulación minera y formalización de su actividad, aspectos que, según afirman, no han tenido avances suficientes por parte del Gobierno nacional.

"Fue un PMU en el cual yo les dije, si no hay ninguna decisión a las 3:30, pues toca que ya se desbloquee, porque nosotros no podemos dejar así, los alimentos no están entrando, no le están llegando a la población de Buenaventura. Son 400.000 personas que están casi que secuestradas. Esto además perjudica el turismo, perjudica el comercio, perjudica todo el tema económico y social que se vive en Buenaventura, pero también la competitividad del departamento y del país, porque el 43% del comercio exterior entra por Buenaventura", advirtió.



Entre tanto, con el levantamiento del bloqueo, las autoridades iniciaron un plan de contingencia para normalizar la movilidad en la vía y garantizar el restablecimiento progresivo de los servicios esenciales en Buenaventura. Asimismo, se espera agilizar la evacuación de mercancías, insumos y materiales represados durante los días de cierre, tanto de entrada como de salida del puerto.