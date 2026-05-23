Más de 90 millones de dólares en pérdidas deja bloqueos en Buenaventura: Cámara de infraestructura

Más de 17 mil vehículos permanecen represados en la vía que conduce a Buenaventura desde hace cinco días, debido a los bloqueos realizados por comunidades dedicadas a la minería artesanal, que protestan contra las restricciones que les impiden continuar sus actividades en zonas protegidas de la cuenca del río Dagua.

Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura rechazaron esta situación y señalaron que pone en riesgo el abastecimiento, el comercio exterior y la estabilidad económica del país.

Según explicaron, tras cuatro días de cierre en la vía se han generado afectaciones superiores a los 90 millones de dólares diarios en comercio exterior. Además, miles de trabajadores, comunidades y empresas en todo el país se han visto afectados, por lo que hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para restablecer la movilidad en este corredor estratégico.

Asimismo, diferentes gremios han manifestado su preocupación frente a esta situación, que califican como crítica. Desde Fedetranscarga, a través de una carta enviada a las Fuerzas Militares, el Ejército y la Policía Nacional, aseguraron que en el sector de Loboguerrero más de 17 mil vehículos permanecen represados, afectando la movilidad de carga hacia el principal puerto del país.



Según el gremio, además de las pérdidas económicas y logísticas para Colombia, los conductores enfrentan una emergencia humanitaria por la falta de alimentación, hidratación y condiciones mínimas mientras permanecen detenidos en la carretera.

“A medida que avanzan los días, comienzan a agotarse los suministros básicos de alimentación, hidratación y atención mínima para cientos de personas que continúan a la espera de una solución que permita restablecer la movilidad. Como gremio, no podemos ser ajenos a esta realidad que hoy pone en riesgo la integridad y las condiciones dignas de nuestros transportadores”, señalaron en el comunicado.

La Federación solicitó apoyo humanitario en los puntos más críticos de concentración vehicular, especialmente en el corredor Loboguerrero–Buenaventura, para contribuir al restablecimiento seguro de la movilidad y a la búsqueda de soluciones que ayuden a superar esta situación que afecta gravemente al país y al sector transportador.