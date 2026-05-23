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Mineros artesanales desbloquean sector de Zaragoza, Buenaventura, mientras avanzan negociaciones

La noticia fue confirmada por la gobernadora del Valle del Cauca, quien destacó que este desbloqueo representa un respiro para miles de familias y para los sectores productivos

Bloqueo Buenaventura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

Las autoridades confirmaron que fue habilitada la vía en el sector de Zaragoza, en Buenaventura, mientras avanzan las mesas de diálogo con comunidades mineras.

En estos encuentros participan delegados del Gobierno nacional y autoridades departamentales, quienes buscan alcanzar acuerdos que permitan poner fin a la situación que durante 5 días afectó la movilidad en este importante corredor vial. Por el momento, la vía permanece completamente habilitada mientras continúan las conversaciones.

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La noticia fue confirmada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X, donde destacó que este desbloqueo representa un respiro para miles de familias y para los sectores productivos que, durante estos días, enfrentaron pérdidas económicas, retrasos y afectaciones sociales.

"El diálogo siempre será la vía para construir soluciones reales y duraderas: hoy se da un importante avance para atender una problemática histórica alrededor de los acuerdos de titulación minera, escuchando a las comunidades y avanzando con voluntad institucional", escribió la mandataria.

Entre tanto, desde la Terminal de Transporte de Cali informaron que se normaliza la operación de despachos hacia Buenaventura y se habilita nuevamente la venta de tiquetes para este destino.

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