Bloqueos en Buenaventura encarecen 20 % el maíz usado para alimentar aves

Los bloqueos que completan cuatro días en la vía Buenaventura-Buga ya empiezan a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, advirtió que las restricciones en este corredor estratégico están elevando los costos logísticos y poniendo en riesgo la producción avícola en el suroccidente colombiano.

De acuerdo con el comunicado emitido por el gremio, la situación ha provocado incrementos de hasta el 240 % en los costos de transporte de materias primas esenciales para la alimentación de aves, obligando además a redireccionar el ingreso de insumos hacia puertos alternos como Barranquilla, lo que aumenta significativamente los tiempos y costos de operación.

Fenavi aseguró que uno de los principales impactos ya se estaría reflejando en el aumento cercano al 20 % en el costo por tonelada de maíz, uno de los insumos más importantes para la producción avícola. Según el gremio, esta situación estaría afectando principalmente a pequeños y medianos productores, quienes representan cerca del 55 % de la producción nacional de huevo y tendrían menores capacidades para asumir estos sobrecostos.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, señaló que si no se restablece rápidamente la movilidad en este corredor vial, el sector podría enfrentar mayores dificultades relacionadas con la producción y el abastecimiento de alimentos en esta región del país.



“Si no se restablece la movilidad de manera inmediata, el sector enfrentará mayores riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país. Los inventarios de alimento para las aves comienzan a reducirse de manera preocupante y los costos logísticos siguen aumentando con efectos que ya empiezan a trasladarse a toda la cadena de suministro de alimentos”, señaló Moreno.

El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades para garantizar la movilidad en la vía hacia Buenaventura y evitar mayores afectaciones sobre la seguridad alimentaria y el acceso a productos básicos en el suroccidente colombiano.