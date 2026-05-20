Ofrecen hasta $100 millones por responsables de homicidio y desaparición de turistas en Buenaventura

Las autoridades del Valle del Cauca ofrecieron hasta $100 millones de recompensa por información que permita ubicar a Nicolás Valencia y capturar a los responsables de los hechos ocurridos en el sector de La Bocana, zona rural de Buenaventura, donde fue hallado sin vida su padre, Alexander Valencia Hernández, de 43 años.

El caso, que hoy genera conmoción en el puerto sobre el Pacífico colombiano, ocurrió el pasado fin de semana cuando padre e hijo, turistas procedentes del Tolima, fueron interceptados por hombres armados en este reconocido sector turístico de Buenaventura. Desde entonces, organismos de seguridad mantienen operativos de búsqueda en la zona para tratar de establecer el paradero del joven desaparecido.

“Desde la Gobernación del Valle ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz. Todas las capacidades institucionales han sido desplegadas para esa tarea”, afirmó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, los hechos serían atribuidos a integrantes de la estructura criminal “Los Shottas”, grupo delincuencial señalado de mantener control en diferentes sectores de Buenaventura y de estar vinculado a homicidios, desapariciones y extorsiones en el distrito portuario.



“La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca rechaza rotundamente el homicidio y el secuestro presentado en la zona rural de La Bocana. Hoy más que nunca invitamos a la comunidad bonaverense y a los habitantes de este corregimiento a colaborar con información que permita capturar a estos delincuentes de la organización ‘Los Shottas’, quienes habrían cometido este atroz crimen”, aseguró la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de Nicolás Valencia permanecen en Buenaventura a la espera de noticias sobre su paradero. Entre tanto, la Policía y la Armada Nacional continúan desplegando operativos en La Bocana y otros sectores rurales del puerto para tratar de ubicar al joven desaparecido.