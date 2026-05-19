Investigan desaparición de padre e hijo tras realizar actividades de pesca en Buenaventura, Valle

Angustiados y preocupados se encuentran los familiares de Alexander Valencia y Nicolás Valencia, padre e hijo oriundos del Tolima, quienes permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de mayo, luego de un violento hecho ocurrido en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con el relato entregado por sus familiares, los hombres habían viajado desde el sábado hasta el corregimiento de Bazán Bocana, para disfrutar de unos días de descanso y realizar actividades de pesca junto a otras personas.

Según las versiones conocidas hasta el momento, ambos estarían retenidos por hombres armados en una isla del Pacífico bonaverense.

“Ellos todavía siguen desaparecidos y nos llamaron para decirnos que los tiene un grupo armado por allá en una isla. Lo que sucedió fue que uno de ellos se retiró hacia otra bahía y, según dicen, entró a una zona prohibida. Allí le dispararon y cuando el papá fue a ver qué había pasado, los agarraron a los dos. Ellos estaban de paseo con otros trabajadores, pero los demás sí lograron escapar hasta el hotel”, dijo Yaneth Gutierrez, familiar de los desaparecidos.



Las autoridades, por su parte, confirmaron que un equipo especializado ya se encuentra realizando la búsqueda de los dos hombres en la zona insular donde fueron vistos por última vez.

“La Policía Nacional activó los protocolos institucionales y desplegó capacidades operativas, investigativas y de inteligencia en coordinación con las autoridades competentes. De igual manera, se implementó un plan de búsqueda y verificación en articulación con unidades de Guardacostas y el GAULA, con el propósito de fortalecer las labores de ubicación”, señala un comunicado emitido por la institución.

La familia asegura que hasta el momento no ha recibido información concreta sobre el paradero de sus seres queridos.

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Mientras avanzan las investigaciones, los allegados hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales para agilizar las operaciones que permitan encontrar con vida a Alexander y Nicolás Valencia.