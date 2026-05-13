Crisis humanitaria en Briceño: hay tres desaparecidos y el rector de un colegio salió amenazado

Familiares claman a las autoridades respuestas de qué le ocurrió a otros tres desaparecidos en la vereda Palmichal de Briceño, Antioquia, donde ocurrió el crimen del periodista Mateo Pérez. Fuera del caso de un militar retirado y su sobrino, se conoció el de un contratista de maquinaria amarilla; el rector de un colegio salió amenazado en las últimas horas.

Jaime Alberto Rodríguez, de 38 años de edad, partió con rumbo al municipio de Briceño a cumplir un contrato de trabajo en una mina el 8 de abril del 2025, aunque en su natal municipio de Cáceres manejaba maquinaria amarilla.

Sus familiares narran que logró llegar a la cabecera municipal y se dirigía a zona rural, pero no se tuvo más rastro de él. Desde entonces, aparte de que sus dos hijos pequeños lo esperan con ansias, han emprendido una peregrinación para saber dónde está y qué le pasó, sin hasta ahora obtener respuestas.

Ingrid Rodriguez, hermana del contratista, detalló que han acudido a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta la estación de policía de esa localidad del Norte de Antioquia, donde solo pudieron estar cinco minutos porque “en ese pueblo nadie puede preguntar por los desaparecidos”; por ello siguen clamando a las autoridades que los ayuden para dar con su paradero.



“Y hasta el momento no sabemos nada de él, si aún está con vida o no lo está. La familia vive en una constante angustia, que por favor, nos ayuden a saber de él, de encontrarlo, no solo a él, sino también a muchas personas que están desaparecidos en ese mismo pueblo. Nuestros papás sufren una angustia totalmente grande como sus hijos que también son menores de edad”, Afirmó.

El otro caso es el de Álex Fernando Posada Durango, de 27 años, y su tío Jhon Hernán Durango, de 41 años, este último un militar retirado. Ambos se trasladaron el 2 de abril desde el municipio de San Andrés de Cuerquia a Briceño, al parecer, para ir a trabajar en un proyecto agropecuario: un invernadero.

Desde la fecha sus familiares tienen dudas sobre lo sucedido, pero se presume que habrían caído en poder de miembros del Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’. Esto contó una pariente, que pidió reservar su identidad.

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“A ellos los mataron el 2 de abril a la hermana de él que fue la que recibió la noticia. A ella le marcaron por videollamada y se los mostraron incluso cuando los tenían amarrados y ya fue donde los llamaron la llamaron a ella porque ella es la que tiene información de todo y le dijeron que ellos los habían matado y que y que los habían enterrado y que los cuerpos no los iban a entregar”, aseveró.

Este antecedente y el crimen del joven periodista Mateo Pérez generan inquietud en autoridades de seguridad en Antioquia por el fuerte control que el grupo armado mantiene en la zona donde incluso se dificultan las labores de ingreso para organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Defensoría del Pueblo. William Londoño, secretario de Gobierno de Briceño.

“Ya las autoridades están pues haciendo las averiguaciones respecto a esta desaparición y es un hecho más que lamentablemente se suma a toda esta situación de violencia que afronta el municipio de Briseño en estos momentos. Nosotros como alcaldía pues disponemos siempre el apoyo a las familias que requieren cuando son víctimas de cualquier situación de violencia”, agregó.

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Parte de lo que refleja la inseguridad en el municipio es que en las últimas horas salió del territorio, por amenazas de las disidencias, el rector de la Institución Educativa Antonio Roldán, desde la cual se manejan las escuelas rurales con unos 500 estudiantes. Además, las autoridades frenaron el reinicio de las clases en zonas rurales, que estaba pactado para este miércoles, en los centros educativos rurales de las veredas El Hoyo, Las Cruces, La Aguada, El Roblal, Santa Marta, El Turco, Gurimán y Pescado Capitán.

Fuentes en la zona han explicado que de parte de los ilegales existe un gran recelo por personas extrañas al territorio en medio de las fuertes disputas que sostienen con bandos enemigos y con la Fuerza Pública, que en el caso del Frente 36 de las disidencias ha anunciado millonarias recompensas por información para capturar sus principales cabecillas como alias ‘Chejo’, ‘Primo Gay’ o ‘Víctor Chala’.