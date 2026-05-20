Comerciantes reportan pérdidas de hasta $1.200 millones por bloqueo en la vía a Buenaventura

Las comunidades de mineros artesanales que mantienen el bloqueo sobre la vía Cali–Buenaventura anunciaron que continuarán con las manifestaciones, luego de que este martes no se lograran acuerdos durante la mesa de diálogo adelantada con delegados del Gobierno Nacional.

Según voceros de las comunidades, a la reunión estaban convocadas 33 personas, a la que solo asistieron seis representantes que, aseguran, no tenían capacidad de decisión frente a las peticiones del gremio minero. Ante esta situación, los manifestantes señalaron que continuarán con el cierre vial en los sectores de Zaragoza y Bendiciones hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno.

“No hay una solución frente a ese documento que impediría que los mineros de subsistencia puedan registrarse y desarrollar su actividad dentro del territorio. También está el tema de los operativos y, tercero, las garantías para ejercer la actividad minera y agilizar los procesos de formalización para las comunidades negras bajo un enfoque diferencial, frente a lo cual no hemos tenido respuesta del Gobierno Nacional”, dijo Omaira Hurtado, representante de los mineros de Zaragoza.

La situación ya comienza a impactar fuertemente al sector transporte. Desde la Terminal de Transportes de Cali indicaron que más de mil usuarios que diariamente se movilizan hacia Buenaventura no han podido viajar debido al cierre de la vía, mientras empresas transportadoras reportan pérdidas millonarias por la suspensión en la venta de tiquetes.



“Por el momento, se han dejado de despachar un promedio de 135 vehículos diarios y cerca de 1.200 personas han dejado de movilizarse hacia este importante corredor vial. La recomendación especial a todos nuestros usuarios es estar atentos a los boletines informativos que se emiten sobre la habilitación de la vía”, expresó Hernán Orbea, gestor operativo de la Terminal de Cali.

El bloqueo también genera afectaciones económicas en distintos sectores comerciales y logísticos de la región y del país, teniendo en cuenta que Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Ante este panorama, gremios y empresarios solicitaron acelerar los diálogos que permitan restablecer la movilidad en el corredor vial.

“Las pérdidas económicas derivadas del bloqueo sobre la vía Cali–Buenaventura ya oscilan entre los 900 y 1.200 millones de pesos diarios, afectando principalmente al pequeño y mediano comercio de la región. Entre los sectores más golpeados se encuentran estaciones de servicio, restaurantes, hoteles, lavaderos y comerciantes que dependen del tránsito constante de viajeros y vehículos hacia el puerto, y el impacto en el comercio exterior y la poca llegada de turistas”, indicó Javier Ocampo, miembro principal de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

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A estas afectaciones se suma la suspensión del servicio de gas en Buenaventura. A través de un comunicado, la empresa Gases de Occidente informó que, debido al bloqueo de la carretera, los vehículos encargados del transporte de gas natural no han podido llegar al puerto, generando afectaciones en la prestación del servicio.