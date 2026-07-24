Exigen explicaciones a solicitud de alias 'Lindolfo' para traslado de cárcel

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció el posible traslado de Sebastián Murillo Echeverry, más conocido como alias 'Lindolfo', de la cárcel de Itagüí en el Valle de Aburrá, a la cárcel de la Tramacúa, cerca a la capital de Cesar.

Carrasquilla, recalcó que la información fue suministrada por fuentes del Inpec quienes le información que ya estaba todo dispuesto para el traslado de alias “Lindolfo” a Valledupar.

"Se nos va a alias 'Lindolfo', de viaje para Valledupar, y no es propiamente a conocer el río Guatapurí. Resulta que me llegó una información por las fuentes que tengo en el Inpec, donde se dispuso el traslado a la cárcel de la Tramacúa", dijo la corporada.

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La concejal Carrasquilla también advierte que buscó en la hoja del Consejo Superior de la Judicatura, específicamente en los jueces de ejecución de penas de Medellín, que son los que le vigilan la pena, y encontró que el 17 de julio alias 'Lindolfo' pidió nuevamente la libertad por haber cumplido las tres quintas partes de la pena, pero le fue negada.

"Entonces, la suspicacia está en por qué ha pedido el traslado para la cárcel de Valledupar. Y aquí dejo la pregunta, ¿será que tiene algún negocio? Como hicimos la denuncia con una juez que ya fue condenada por otorgarle la libertad a alias 'Carlos Pesebre'", añadió Carrasquilla.

Carrasquilla recalcó que se debe impedir el traslado de alias “Lindolfo” a Valledupar, para que obtenga la libertad en esa ciudad que los jueces de ejecución de penas le han negado en Medellín.

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Cabe recordar que alias 'Lindolfo' está condenado a 17 años de prisión por homicidio, por secuestro, por extorsión y concierto para delinquir.