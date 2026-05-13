Juez de Medellín negó libertad condicional a alias 'Lindolfo', recluido en cárcel de Itagüí

La suspensión de órdenes de captura para avanzar en el espacio sociojurídico de la mesa de paz urbana en el Valle de Aburrá no son los únicos beneficios detrás de los que estarían delegados del proceso recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Algunos de ellos estarían también buscando la libertad condicional. Este es el caso de Sebastián Murillo Echeverry, alias ‘Lindolfo’, excabecilla de la organización criminal La Oficina y quien en tras su captura en 2018 fue condenado a 18 años y medio de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Así se conoció en los detalles del juzgado de ejecución de penas que tiene a cargo su proceso y donde se dejó constancia que el pasado 11 de mayo ingresó otra vez su expediente para resolver un recurso de apelación interpuesto por su defensa contra el Auto 1221 que le negó la libertad condicional.

Hace cerca de un mes el concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, ya había alertado sobre información que indicaba el avance de estas gestiones en favor de ‘Lindolfo’ y en la que cuestionaba que una condena cercana a los 20 años de prisión quedara reducida a escasos ocho.



"La información se recibe porque hay una persona muy cercana a él, conocido como alias 'El Fantasma', que durante esta última semana ha venido haciendo, supuestamente, preparativos para justamente garantizar no solamente la salida de 'Lindolfo', sino que pueda una serie de actividades y recorrer Medellín sin ningún tipo de preocupación", dijo.

El corporado también había advertido que la eventual libertad de ‘Lindolfo’ era un trabajo jurídico de tiempo en el que también el condenado buscaba beneficios por pertenecer al proceso de paz urbana y que así esta labor fuera considerada como trabajo social.

En medio de estas posibilidades, en el registro del despacho el mismo 11 de mayo, cuando se anunció la apelación, también reconocieron a ‘Lindolfo’ 54.8 días de redención de pena por labores intercarcelarias de trabajo.