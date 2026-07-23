Alias 'Pocho' será trasladado a La Dorada tras polémica parranda en carcel de Itagüí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó una serie de traslados de Paulo Andrés Torres Flórez, alias 'Pocho', luego de la polémica generada por la realización de una parranda vallenata al interior de la cárcel de Itagüí. El más reciente movimiento del privado de la libertad fue desde el establecimiento penitenciario de Girón (Santander) hacia la cárcel La Picota, en Bogotá, desde donde será remitido a la Cárcel de Alta y Media Seguridad de La Dorada, en un operativo que estará a cargo de los Grupos Especiales del Instituto.

La información fue confirmada por el Inpec tras varios cuestionamientos sobre el paradero actual de alias Pocho, quien cumple una condena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Además, las autoridades lo mantienen vinculado a investigaciones por homicidios y lo señalan como presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como La Agonía.

Las decisiones administrativas y de seguridad fueron adoptadas después de las investigaciones derivadas de la parranda vallenata realizada el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, donde inicialmente se encontraba recluido Torres Flórez. Ese evento, que tuvo amplia repercusión pública, motivó la realización de operativos de control al interior del establecimiento penitenciario.

Cárcel de Itaguí Foto: Inpec

Durante esas inspecciones, las autoridades incautaron licor, teléfonos celulares, memorias USB y otros elementos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros de reclusión. De acuerdo con el Inpec, estas acciones hacen parte de las medidas orientadas a fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar el adecuado cumplimiento de la condena impuesta al privado de la libertad.



El caso cobró mayor notoriedad luego de conocerse que la fiesta contó con la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez, hecho que desató cuestionamientos sobre los controles al interior del establecimiento carcelario y llevó a la adopción de medidas administrativas, disciplinarias y de seguridad por parte del Gobierno y de las autoridades penitenciarias.