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¿Cómo entró un concierto a prisión? Parranda vallenata en cárcel Itagüí destapa crisis estructural

El caso expone redes de corrupción, fallas de control y un sistema penitenciario que permite a estructuras criminales seguir operando y manteniendo poder desde prisión.

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