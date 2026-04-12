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Cabecillas en cárcel de Itagüí "asumen responsabilidad" por parranda y piden reactivar diálogos

En un comunicado conocido en las últimas horas pidieron excusas por lo sucedido y aceptaron que causó "un grave daño a la confianza del proceso de paz urbana".

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