“Fiestas para criminales”: Paloma reprocha silencio de Cepeda sobre parranda en cárcel de Itagüí

La candidata presidencial Paloma Valencia respondió al aspirante Iván Cepeda, en cuanto a su posición de no referirse a la rumba vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, Antioquia, para los cabecillas de bandas criminales que están en proceso de negociación con el gobierno nacional, en el marco de la llamada ‘Paz total’.

“Le fue bien a los criminales, ¿cómo están de contentos que hasta en la cárcel de Itagüí andan haciendo fiestas y apartamentos de lujo. Entran los que quieren, salen los que quieren”, expresó Valencia.

Ese cuestionamiento se derivó del comentario de Cepeda en Bucaramanga. “De mi no esperen declaraciones contra la paz”, dijo Cepeda, para evitar responder la consulta periodística sobre qué opina de ese tipo de concesiones a delincuentes, dentro de los centros carcelarios.

Ante esa evasiva del aspirante del Pacto Histórico, Paloma Valencia, se preguntó “¿cuál paz?”, aludiendo a múltiples hechos de violencia sin que hasta el momento se haya concretado ningún acuerdo con los grupos armados. “Es paz para los violentos. Claro que a algunos les ha ido muy bien, a los violentos”, afirmó.



“Imagínese lo que le está pasando al país que ha tenido 40 mil asesinatos en el gobierno Petro, una cifra que me estremece, 21 mil han sido de jóvenes, nos están matando a nuestro jóvenes; volvió el secuestro y ha crecido más del 100 %, regresó la extorsión. Volvió el problema del terorismo, otra vez bombas que explotan en nuestras ciudades, ¿qué tal Cali?, allá en mi suroccidente, cinco atentados terroristas”.

En medio de la radiografía de la situación Paloma aseguró que son 140 personas asesinadas en las 36 masacres que se han perpetrado en el país en lo transcurrido del año 2026. Para la candidata presidencial “la ciudadanía colombiana está asustada otra vez”.

