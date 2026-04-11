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Blu Radio  / Nación  / “Fiestas para criminales”: Paloma reprocha silencio de Cepeda sobre parranda en cárcel de Itagüí

“Fiestas para criminales”: Paloma reprocha silencio de Cepeda sobre parranda en cárcel de Itagüí

La candidata presidencial asegura que con el plan de ‘paz total’ solo “le ha ido bien a los violentos”.

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