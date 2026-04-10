MinJusticia e Inpec, a debate de control político por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

La millonaria parranda vallenata que hicieron al interior de la cárcel de Itagüí y en donde los anfitriones habrían sido los voceros de bandas delincuenciales que negocian la Paz Total con el Gobierno nacional no ha parado de generar reacciones en todo el país, ya que en el Congreso de la República se citó a un control político por los hechos ocurridos recientemente.

Hay que recordar que en la fiesta estuvo Nelson Velásquez al que supuestamente se le pagaron cerca de 100 millones de pesos y, además, en videos que han salido a la luz se logra apreciar que en el centro penitenciario hubo tarima, comida y bebidas alcohólicas, lo que provocó el relevo del director encargado de la Cárcel La Paz.

El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que el Ministerio de Justicia y el Inpec deberán responder por la polémica parranda vallenata y otras situaciones al interior de los centros penitenciarios.

"Hechos como los recientemente conocidos en la cárcel de Itaguí. Con fiestas al interior sin ningún tipo de control, nos retornan a los peores años, al mejor estilo de la catedral en manos de Pablo Escobar. La salida sin control, el desafío a la institucionalidad", mencionó el congresista.



Por ahora y mientras los implicados en presuntas irregularidades responden ante el Congreso de la República, hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades en las irregularidades durante la escandalosa parranda vallenata en el Sur del Valle de Aburrá.

Por su parte, el Inpec también hace las pesquisas correspondientes contra siete funcionarios del centro penitenciario que estarían involucrados en la fiesta protagonizada por el cantante Nelson Velásquez.